Gli allevatori e gli industriali sardi hanno infine raggiunto un accordo sul prezzo del

Accordo per il latte in Sardegna : aGli allevatori andranno 74 centesimi al litro : La cifra è un compromesso tra gli 80 centesimi reclamati dagli allevatori e i 60 scarsi che venivano pagati dal mercato. Il patto dopo un mese in cui l’isola era stata teatro di disordini

Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia nega l’acqua aGli allevatori Tarantini : Taranto. Niente acqua. Per i tanti agricoltori e allevatori del Tarantino, le cui aziende sono poste nel territorio di pertinenza

Blue tongue - la Giunta di Modica accanto aGli allevatori : La Giunta municipale di Modica a sostegno degli allevatori iblei, in difficoltà a causa del virus "Blue tongue" che paralizza la movimentazione

Latte - Gli allevatori - oggi da Centinaio - pronti a bloccare le elezioni. 'Buttati 3 mln di litri' : Gli allevatori saranno ricevuto oggi al ministero dell'Agricoltura dal ministro Gian Marco Centinaio, per esporre la loro controproposta sul prezzo del Latte. L'obiettivo è quello di ottenere subito ...

Pastori sardi - latte a 72 centesimi/ Salvini - 'passo avanti' : ma Gli allevatori... : Pastori sardi, la protesta del latte si ferma per tre giorni: intesa al tavolo col ministro Centinaio sulla base di 72 centesimi al litro come acconto.

In Sardegna continuano le proteste deGli allevatori per il prezzo del latte : Per il quarto giorno consecutivo ci sono state in Sardegna proteste da parte degli allevatori contro il crollo del prezzo del latte di capra e di pecora, sceso nelle ultime settimane sotto i 60 centesimi al litro. Gli allevatori stanno protestando