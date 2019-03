Giulia Bongiorno | «A tutte le donne di destra dico di lottare per la parità»

Giulia Bongiorno lo critica sul delitto d'onore - il giudice si difende : 'Non c'entra nulla - era fragile' : 'Non c'è stato alcun riconoscimento di attenuanti all' omicidio per gelosia , non era questa la nostra intenzione. E non c'entra nulla il delitto d'onore'. Dopo gli attacchi di Giulia Bongiorno che il ...

Giulia Bongiorno lo critica sul delitto d'onore - il giudice si difende : "Non c'entra nulla - era fragile" : "Non c'è stato alcun riconoscimento di attenuanti all'omicidio per gelosia, non era questa la nostra intenzione. E non c'entra nulla il delitto d'onore". Dopo gli attacchi di Giulia Bongiorno che il giudice Orazio Pescatore difende così la sentenza con la quale ha ridotto da 30 a 16 anni la condanna

Giulia Bongiorno ricorda la sua prima cliente e si commuove in diretta : “Fu uccisa prima di essere ascoltata” : Intervistata da Mara Venier a Domenica In, la ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è emozionata parlando della sua prima cliente: “Aveva denunciato le violenze, ma è stata uccisa lo stesso” L'articolo Giulia Bongiorno ricorda la sua prima cliente e si commuove in diretta: “Fu uccisa prima di essere ascoltata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domenica In - Giulia Bongiorno e Mara Venier : clamorosa lezione a Laura Boldrini : Piccole lezioni a... Laura Boldrini . Siamo negli studi di Domenica In di Mara Venier , nella puntata in onda il 3 marzo su Rai 1. Ed ecco arrivare il momento dell'intervista a Giulia Bongiorno , con ...

Giulia Bongiorno contro i magistrati di Bologna : "Delitto d'onore? Ecco cosa proprio non torna" : "Premesso che rispetto le sentenze", dice Giulia Bongiorno prima di sferrare un attacco a certi magistrati, "e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridott

Giulia Bongiorno critica la sentenza di Bologna : "Tempesta emotiva è un passo indietro verso il ritorno al delitto d'onore" : "Premesso che rispetto le sentenze, e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridotta la pena a un uomo che ha ucciso la sua compagna. Leggo che è stato valorizzato come attenuante il suo stato d'animo, determinato dalla gelosia. Ecco, tanto poco lo condivido, quel principio, ...

Giulia Bongiorno a Domenica In - è polemica : "Perché è stata invitata una ministra in carica?" : Il segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi chiede chiarimenti sull'ospitata e parla di "occupazione...

Giulia Bongiorno - legittima difesa : "Stupita dai magistrati che giudicano la scelta di fare o meno una legge" : "Sono stupita che ci siano delle correnti della magistratura che esprimono giudizi sulla scelta di fare o non fare una legge. Si può entrare nel merito ma spetta al Parlamento decidere se si deve o non si deve fare una legge". Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica Amministrazione, intervistata

Giulia Bongiorno a Sky TG24 : "Tav va rivista ma sono fiduciosa" - : Il ministro per la Pubblica amministrazione ed esponente della Lega a tutto campo all'Intervista di Maria Latella: "Retroscena su spaccature del Governo non appartengono alla realtà". E sulla ...

"Sulla Tav il traguardo è vicino" - dice Giulia Bongiorno : Sulla Tav "il traguardo è vicino". Lo ha detto Giulia Bongiorno, ministra della Pubblica amminsitrazione a Skytg24. "È noto che sulla Tav ci sono due sensibilità diverse tra M5s e Lega - ha spiegato - e questo fa sì che si è molto discusso in queste settimane ma io credo che proprio la prossima settimana ci sarà una sintesi finale che risponderà a tutte le perplessità". "Sono fiduciosa - ha aggiunto - ...

Giulia Bongiorno e legittima difesa - la lezione a Piercamillo Davigo : "Non è licenza di uccidere - ma..." : "Il gesto di Matteo Salvini è pienamente coerente con una nostra battaglia: dimostrare che stiamo dalla parte di chi è aggredito, non di chi aggredisce". Esordisce così Giulia Bongiorno in un'intervista a La Stampa, in difesa del vicepremier che è andato a visitare in carcere Angelo Peveri, finito i

Giulia Bongiorno e legittima difesa - la lezione a Piercamillo Davigo : 'Non è licenza di uccidere - ma...' : La considero di importanza strategica: è un elemento di certezza del diritto e in Italia abbiamo estremo bisogno di certezza del diritto anche per l'economia'. Dunque la Bongiorno risponde alle ...