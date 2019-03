Giro di Sicilia 2019 | le indiscrezioni sulle tappe della prima edizione | spostato il

Giro di Sicilia 2019 : ad aprile doppia tappa a Giardini Naxos : E d'altronde anche il Giro d'Italia in passato ha dimostrato come lo sport sia anche un volano turistico di assoluto rilievo per dare visibilità al territorio. Per questo siamo orgogliosi di poter ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...

Ciclismo - il Giro d’Italia 2021 partirà dalla Sicilia? Finanziati 10 milioni di euro dalla Regione : Il Giro d’Italia 2021 potrebbe partire dalla Sicilia, l’Isola potrebbe ospitare il via della Corsa Rosa il prossimo anno. Il Governo Regionale ha infatti stanziato 6,2 milioni di euro per questo evento. Il finanziamento, deliberato lo scorso 4 febbraio da Palazzo d’Orleans, prevede altri 1,2 milioni di euro all’anno per organizzare tre edizioni del rinato Giro di Sicilia: totale di 9,8 milioni di euro, una vera e propria ...

Rinasce il Giro di Sicilia. Il grande ciclismo ritorna sull’Isola : Il Giro di Sicilia si farà, l’Unione ciclistica internazionale l’ha inserito nel calendario delle corse del 2019 (categoria 2.1). C’è una organizzazione della corsa affidabile, Rcs Sport che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda gli eventi sportivi (il Giro d’Italia vi dice qualcosa?). Ci sono le date d’inizio e fine, dal 3 al 6 aprile e aggiungo che in quel periodo non ci sono per nessuno. Da scoprire, e non sono dettagli, le ...

Ciclismo - la sorpresa di inizio 2019 : torna il “Giro di Sicilia” grazie a RCS - obiettivo inserirlo nel Calendario UCI : Il “Giro di Sicilia” potrebbe essere inserito nel Calendario UCI e portare sull’isola i grandi big del mondo del Ciclismo per una corsa a tappe entusiasmante La Sicilia si appresta a tornare protagonista del grande Ciclismo. Dopo la delusione degli appassionati isolani per l’esclusione dal Giro d’Italia 2019, arriva infatti in queste ore una notizia clamorosa che torna a far sorridere la Sicilia in ambito ciclistico. ...

Ciclismo - Giro di Sicilia dal 3 al 6 aprile? Arrivano le prime conferme - corsa a tappe nell’isola molto vicina : Ormai manca soltanto la conferma ufficiale ma ormai sembra certo che si disputerà il Giro di Sicilia 2019 dal 3 al 6 aprile: la corsa a tappe nell’isola (che potrebbe prendere un nome diverso da quello appena citato) riporterà il grande Ciclismo in questo territorio, a 25 anni di distanza dall’ultima edizione della Settimana Ciclistica Internazionale. L’evento non è ancora presente nel calendario UCI della stagione appena ...