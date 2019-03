blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Se non è unassoluto, poco ci manca:inin contemporanea sulle reti generaliste. E’ accaduto nella notte trae venerdì, quando dalle 24 alle 24.20 si sono ritrovati schierati in una sorta di tutti contro tutti Piazzapulita, Dritto e rovescio, Popolo sovrano, Porta a porta e Linea notte.Certo, c’è una crisi di governo in atto, ma a dire il vero le tensioni tra Salvini e Di Maio sulla Tav c’entrano relativamente, dalche la stessa fotografia verrà riproposta pure nelle settimane a venire.da: ainpubblicato su TVBlog.it 08 marzo 2019 03:16.

tvblogit : Giovedì da record: a mezzanotte cinque talk politici in onda nello stesso momento - SerieTvserie : Giovedì da record: a mezzanotte cinque talk politici in onda nello stesso momento - falcions85 : Giovedì, poco dopo le 24, sulle reti generaliste erano in onda ben cinque talk politici: Piazzapulita, Dritto e rov… -