Ginnastica | Trofeo di Desio 2019 | l’Italia sfida l’Azerbaijan Le azzurre convocate

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le pagelle dell’Italia. Iorio - che stoccata sugli staggi! Gemelle d’Amato sugli scudi : Nel weekend si è disputato il Trofeo di Jesolo 2019, la Classica della Polvere di Magnesio non ha deluso le aspettative e ha regalato grandi emozioni. L’Italia ha concluso al terzo posto la gara a squadre seniores alle spalle di USA e Cina, l’assenza di Giorgia Villa a causa di un infortunio dell’ultimo minuto si è fatta sentire ma le azzurre sono riuscite ugualmente a mettersi in luce. Di seguito le pagelle delle italiane ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : tutti i risultati e i podi delle Finali di Specialità. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, 12^ edizione della Classicissima di Ginnastica artistica. In pedana seniores e juniores che si sono date battaglia per la conquista degli otto titoli in palio: l’Italia festeggia il successo di Asia d’Amato al volteggio davanti a Desiree Carofiglio (solo due atlete in gara) e il terzo posto di Elisa Iorio alle parallele. Entrambi i podi sono stati ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : Sunisa Lee confeziona il tris al corpo libero - staggi da regina per Urazova : Si è concluso il Trofeo di Jesolo 2019 con le ultime Finali di Specialità, chiusura in bellezza al PalaArrex per una Classicissima di altissimo spessore tecnico. Sunisa Lee è stata davvero magica al corpo libero: la classe 2003, che poco prima si era imposta alle parallele e che ieri aveva vinto il concorso generale, ha eseguito un meraviglioso esercizio dal punto di visto acrobatico ed espressivo venendo premiata con 14.200 (5.7). Il nuovo ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : Elisa Iorio magica alle parallele - terza dietro a Lee e Tang! Federici quarta al libero : Elisa Iorio non delude mai quando si tratta di gareggiare alle parallele asimmetriche al Trofeo di Jesolo. Dopo aver già vinto negli anni passati tra le under 16, oggi l’emiliana ha giganteggiato tra le seniores e ha conquistato un fantastico terzo posto ottenendo un rilevante 14.300 (5.8 il D Score). L’esercizio della brixiana è stato davvero perfetto: linee stupende e molto eleganti, collegamenti eseguiti perfettamente, uscita ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 in DIRETTA : Elisa Iorio terza sugli staggi - Asia d’Amato vince il volteggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019, grande Classica della Ginnastica artistica che giunge alla sua conclusione. Dopo le avvincenti gare a squadre di ieri, oggi le migliori otto atlete su ogni singolo attrezzo si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e spettacolare, le ragazze inseguiranno i podi per chiudere in ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : Asia d’Amato batte Carofiglio nella finale al volteggio - Listunova primeggia alla trave : L’Italia era certa di conquistare almeno due medaglie alle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo, al volteggio seniores erano infatti presenti soltanto due atlete (le uniche ad aver eseguito due salti durante la gara di ieri). Asia d’Amato rispetta il pronostico della vigilia e batte agevolmente Desiree Carofiglio: la genovese ha fatto la differenza con il suo bel doppio avvitamento (14.550) e ha poi controllato la situazione ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità - lotta totale per i podi della Classica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019, grande Classica della Ginnastica artistica che giunge alla sua conclusione. Dopo le avvincenti gare a squadre di ieri, oggi le migliori otto atlete su ogni singolo attrezzo si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e spettacolare, le ragazze inseguiranno i podi per chiudere in ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : oggi le Finali di Specialità. Liu Tingting e Sunisa Lee le favorite - l’Italia ci prova : Il lungo weekend dedicato al Trofeo di Jesolo giunge a conclusione con la domenica riservata alle Finali di Specialità, la Classicissima ha regalato grandissimo spettacolo con le gare a squadre del sabato e oggi verranno messi in palio i vari titoli sui singoli attrezzi per le due categorie coinvolte (juniores e seniores). Le migliori otto atlete (massimo due per Nazione) si affronteranno per andare a caccia degli ambiti podi al PalaArrex e ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 oggi (3 marzo) : Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi domenica 3 marzo si disputano le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Ginnastica artistica giunge al termine con l’assegnazioni dei titoli sui singoli attrezzi per entrambe le categorie in gara (juniores e seniores). Si preannuncia un pomeriggio davvero molto ricco e avvincente al PalaArrex con le migliori otto ragazze che si sfideranno nelle varie specialità con l’obiettivo di salire sul podio, ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : Sunisa Lee e Konnor McClain - chi sono le Regine della Classica? Stelle sulle orme di Biles : Jordyn Wieber, Aly Raisman, McKayla Maroney, Kyla Ross (2 volte), Simone Biles (2 volte), Gabby Douglas, Emma Malabuyo. Questo è l’albo d’oro del Trofeo di Jesolo, chiunque abbia vinto in laguna ha poi conquistato un oro olimpico o mondiale (a parte l’ultima vincitrice): il PalaArrex ha sempre lanciato la carriera delle grandi Stelle della Polvere di Magnesio (tutte statunitensi), imporsi nella Classicissima significa avere ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le pagelle dell’Italia. Bella risposta delle gemelle d’Amato - bentornate Carofiglio e Maggio : Oggi si è disputata la gara a squadre seniores del Trofeo di Jesolo 2019, appuntamento imperdibile del calendario internazionale della Ginnastica artistica. L’Italia, priva di Giorgia Villa, ha concluso al terzo posto alle spalle di USA e Cina. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in pedana al PalaArrex. ALICE D’AMATO: 7,5. La migliore delle italiane sul giro completo (53.733, quinto posto), protagonista di una gara priva di ...

Ginnastica - come sta Giorgia Villa dopo l’infortunio? Niente Trofeo di Jesolo : problemi a un dito ma c’è ottimismo : Giorgia Villa non ha potuto essere protagonista al Trofeo di Jesolo che si è svolto oggi pomeriggio, la Campionessa Olimpica giovanile doveva essere una delle grandi protagoniste al PalaArrex ma purtroppo un problema fisico dell’ultimo minuto le ha impedito di gareggiare nella Classicissima della Polvere di Magnesio. La bergamasca si è infatti procurata un infortunio al dito medio della mano destra arrivando scarsa sul doppio teso durante ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : tutte le qualificate alle Finali di Specialità. Italia a caccia dei podi : Oggi si sono disputate le gare a squadre del Trofeo di Jesolo 2019 di Ginnastica artistica, al PalaArrex è andata in scena la prima giornata della Classicissima della Polvere di Magnesio che è valsa anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domenica 3 marzo (ore 14.00). Di seguito tutte le ginnaste ammesse ai vari atti conclusivi, ricordiamo che vige la regola dei passaporti (massimo due atlete per ogni Paese sono ammesse ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : USA padroni della laguna - Italia terza senza Giorgia Villa. Bene le gemelle d’Amato : Il Trofeo di Jesolo non ha deluso le aspettative della vigilia e la 12^ edizione della Classicissima della Polvere di Magnesio ha regalato grandissime emozioni, una delle competizione più prestigiose e importanti del calendario internazionale ha offerto uno spettacolo unico nel suo genere. Gli USA hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno trionfato con 166.798 punti dopo un bel testa a testa con la Cina (165.201), terzo posto per ...