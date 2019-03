Ginnastica artistica | Europei 2019 | le possibili convocate dell’Italia Ballottaggio in

Ginnastica artistica - Europei 2019 : un mese alle gare - fissata la scadenza per le convocazioni. Quali saranno i quartetti? : Manca poco più di un mese agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile. Entriamo nella fase calda di preparazione in vista del primo grande appuntamento internazionale della stagione, i vari Commissari Tecnici stanno osservando da vicino le ragazze e stanno già facendo le proprie valutazioni in vista delle convocazioni che avverranno nelle prossime settimane. Enrico Casella probabilmente ...

Asd Judo Frascati (Ginnastica artistica) - un primo e un secondo posto : Asd Judo Frascati (ginnastica artistica), un primo e un secondo posto nella serie D a squadre L’Asd Judo Frascati continua ad ottenere buoni risultati con le ragazze del settore della ginnastica artistica. Il club tuscolano è stato protagonista sabato scorso nella gara a squadre del campionato federale di serie D (livello LB3) andata in scena ad Aprilia. A seguire le atlete frascatane c’erano i tecnici Giorgia Coni e Valerio Capece che hanno ...

Ginnastica artistica - Ferrari - Rizzelli e Mori in partenza per la Coppa del Mondo : le avversarie ed i possibili scenari : Da giovedì 14 a domenica 17 marzo si terrà a Baku la terza prova di Coppa di Mondo di Ginnastica artistica per specialità: è un appuntamento al quale l’Italia femminile parteciperà con Martina Rizzelli alle parallele e con Vanessa Ferrari e Lara Mori alla trave e al corpo libero. Diversamente dalla tappa di Melbourne, la competizione in Azerbaijan sarà ancora più serrata: il numero delle partecipanti è nettamente superiore, così come il livello ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia all’arrembaggio a Baku. Vanessa Ferrari per il bis - tornano Mori e Lodadio : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità, sarà protagonista nel weekend del 14-17 marzo quando a Baku (Azerbaijan) andrà in scena l’AGF Trophy. Si torna in pedana a tre settimane di distanze dall’appuntamento di Melbourne per affrontare la terza tappa dell’evento che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia andrà a caccia di risultati di peso per ...

Saggio Ginnastica artistica - genitori : 'C’è un maschio - si può?' - risponde la Garavaglia : Bufera su twitter dopo il post di Ambra Garavaglia, l'hostess scrittrice che ha raccontato la crudeltà e il sessismo di alcuni genitori in occasione di un Saggio di ginnastica artistica in provincia di Milano. Parliamo infatti del caso di Leo, un bambino di quattro anni, figlio della Garavaglia, che si diletta nella ginnastica artistica e che, nonostante la sua tenera età, è stato oggetto di commenti sessisti da parte di altri genitori che si ...

FOTO Ginnastica artistica - il body dell’Italia : rosso Ferrari - passione ed eleganza. Il colore che domina in pedana : Il rosso sembra essere il colore che va più di moda nell’universo della Ginnastica artistica, la tonalità legata da sempre al fuoco e alla passionalità ha campeggiato al recente Trofeo di Jesolo dove la maggior parte delle squadre ha indossato dei leotard caratterizzati da questa famiglia cromatica. L’Italia ha cambiato indirizzo: abbandonato il nero e l’azzurro visti negli ultimi anni, il matrimonio con Sigoa che da ...

Ginnastica artistica - Enrico Casella : “Giorgia Villa non potrà appoggiare le mani per venti giorni. Penalizzata per gli Europei” : L’Italia ha brillato nel Trofeo di Jesolo appena disputato. Una bella prestazione per la nazionale femminile di Ginnastica Artistica, che ha saputo tenere testa a grandi nazionali come Stati Uniti, Cina e Giappone. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico azzurro ed in particolare del DT Enrico Casella, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “E’ stato un ottimo test. La squadra si è ...

"La Ginnastica artistica è solo per femmine" : il figlio della web-star attaccato da mamme e utenti : Ambra Garavaglia è una hostess divenuta celebre sui social network per aver raccontato le strane frasi o domande rivolte a lei dai viaggiatori durante il suo lavoro, racchiudendole poi in un libro. Vista la popolarità raggiunta, la hostess ha iniziato a condividere con i suoi follower, in particolare su Twitter, momenti della sua vita quotidiana ed episodi inerenti la sua famiglia, anche quelli riguardanti suo figlio Leo, 4 anni. ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : tutti i risultati e i podi delle Finali di Specialità. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, 12^ edizione della Classicissima di Ginnastica artistica. In pedana seniores e juniores che si sono date battaglia per la conquista degli otto titoli in palio: l’Italia festeggia il successo di Asia d’Amato al volteggio davanti a Desiree Carofiglio (solo due atlete in gara) e il terzo posto di Elisa Iorio alle parallele. Entrambi i podi sono stati ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 oggi (3 marzo) : Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi domenica 3 marzo si disputano le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Ginnastica artistica giunge al termine con l’assegnazioni dei titoli sui singoli attrezzi per entrambe le categorie in gara (juniores e seniores). Si preannuncia un pomeriggio davvero molto ricco e avvincente al PalaArrex con le migliori otto ragazze che si sfideranno nelle varie specialità con l’obiettivo di salire sul podio, ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : tutte le qualificate alle Finali di Specialità. Italia a caccia dei podi : Oggi si sono disputate le gare a squadre del Trofeo di Jesolo 2019 di Ginnastica artistica, al PalaArrex è andata in scena la prima giornata della Classicissima della Polvere di Magnesio che è valsa anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domenica 3 marzo (ore 14.00). Di seguito tutte le ginnaste ammesse ai vari atti conclusivi, ricordiamo che vige la regola dei passaporti (massimo due atlete per ogni Paese sono ammesse ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : USA padroni della laguna - Italia terza senza Giorgia Villa. Bene le gemelle d’Amato : Il Trofeo di Jesolo non ha deluso le aspettative della vigilia e la 12^ edizione della Classicissima della Polvere di Magnesio ha regalato grandissime emozioni, una delle competizione più prestigiose e importanti del calendario internazionale ha offerto uno spettacolo unico nel suo genere. Gli USA hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno trionfato con 166.798 punti dopo un bel testa a testa con la Cina (165.201), terzo posto per ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo oggi (2 marzo) : programma - orario d’inizio - tv e streaming. Come seguire la Classicissima : oggi sabato 2 marzo andrà in scena la prima giornata del Trofeo di Jesolo 2019, Classicissima della Ginnastica artistica giunta alla sua 12^ edizione. Al PalaArrex si disputerà uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero calendario internazionale della Ginnastica artistica, in laguna ne vedremo davvero delle belle con tantissime campionesse pronte a mettersi in luce e a scaldare i motori in questo avvio di stagione. Al ...