Genitori Renzi | Tribunale del Riesame di Firenze revoca gli arresti domiciliari

Genitori Renzi - al via processo di Firenze. L’avvocato dell’ex socio : “Le fatture sono regolari” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono rimasti a Rignano. Il loro ex socio Luigi Dagostino ha invece scelto di non disertare l’aula 5 del piano terra del Palazzo di giustizia di Firenze. L’imprenditore pugliese è coimputato dei Genitori dell’ex premier nel processo sulle presunte fatture per operazioni inesistenti che i Renzi avrebbero incassato da Dagostino. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco e dalla pm ...

Gip conferma i domiciliari per i Genitori di Renzi : Angela Santechi, giudice per le indagini preliminari di Firenze, ha confermato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, che sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. I due sono ai domiciliari dal 18 febbraio e martedì scorso, 26 febbraio, dopo l'interrogatorio di garanzia, i loro legali hanno depositato la richiesta di revoca di questa misura cautelare ritenuta "esosa sotto il ...

Arresto Genitori Renzi - lo sfogo del padre : “Trattati come i criminali più pericolosi d’Italia” : Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, affida a Facebook uno sfogo in cui parla degli arresti domiciliari per lui e sua moglie: "Siamo rappresentati come criminali, i criminali più pericolosi d’Italia", afferma ribadendo la sua innocenza e aggiungendo: "Sembra un incubo allucinante".Continua a leggere

