Genitori Renzi | revocati arresti domiciliari ' Vogliamo dimostrare la nostra innocenza'

I Genitori di Matteo Renzi tornano in libertà : I genitori di Matteo Renzi tornano in libertà. Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa revocando gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori dell’ex premier erano stati raggiunti dalla misura restrittiva il 18 febbraio scorso nell’ambito di un'inchiesta per le ipotesi di reato di bancarotta e false fatturazioni.Nei confronti dei Renzi il Riesame ha disposto anche la misura cautelare ...

Tornano liberi i Genitori di Renzi - revocati i domiciliari. L’ex premier : “Bella giornata” : Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il tribunale del Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio ...

I Genitori di Renzi tornano in libertà - revocati i domiciliari : Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I giudici hanno disposto a loro carico la misura dell'interdizione per 8 mesi dall'attività imprenditoriale. "Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono persone libere - ha commentato il loro legale Federico Bagattini - per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale. La difesa - aggiunge - esprime la propria ...

