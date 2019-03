Genitori di Renzi | revocati i domiciliari

vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Tizianoe Laura Bovoli, idell’ex premier, non sono più agli arresti. Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura, che era stata disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco. La coppia è stata coinvolta in un’inchiesta per bancarotta fraudolenta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il tribunale ha disposto la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per 8 mesi.«Tizianoe Laura Bovoli sono persone libere. Per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale», spiega il loro avvocato, Federico Bagattini. «La difesa esprime la propria soddisfazione alla quale si unisce quella dal punto di vista umano dei coniugi».«I mieisono tornati in libertà. Il Tribunale del ...

