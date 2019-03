Genitori di Renzi | il tribunale del Riesame revoca gli arresti domiciliari

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Genitori Renzi : revoca domiciliari - 8 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Sono stati revocati i domiciliari ai Genitori dell'ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, 8 marzo 2019,

Revocati gli arresti domiciliari ai Genitori di Matteo Renzi - Tiziano e Laura Bovoli : Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il tribunale del Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio ...

