Gabrielle Caunesil | Mia madre mi ha lasciato quando ero piccola È stato mio padre

(Di venerdì 8 marzo 2019)Nel giorno della Festa della donna,ha dedicato un video su Instagram al. La modella, moglie di Riccardo Pozzoli (l'ex di Chiara Ferragni con cui ha fondato con lei The Blonde Salad) scrive: "Grazie a mioper avermi insegnato cosa significa essere una donna forte e potente. I diritti delle donne significano diritti umani. Abbiamo fatto tanto ma abbiamo ancora molta strada da fare. Il Femminismo per uomini e donne, insieme siamo più forti".Oltre alla didascalia,racconta nel video la sua storia. Lal'ha lasciataera molto piccolo ed è stata cresciuta soltanto dala cui dedica un "I love Him very much". La modella racconta come grazia all'educazione ricevuta dalè riuscita a realizzarsi come donna avendo la libertà di poter fare qualsiasi lavoro: dalla giocatrice di calcio ...

