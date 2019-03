Frittelle di mele al forno | ricetta con bimby o uvetta senza latte

termometropolitico

(Di venerdì 8 marzo 2019)dialconLedisono tipiche del Trentino Alto Adige, una splendida regione, ricca di prelibatezze gastronomiche. Oggi vi proponiamo infatti questeda leccarsi i baffiIngredienti per preparare ledigialle medie100 g di farina 001 limone60 g di zucchero semolato100 ml di acqua frizzanteun pizzico di saleolio per frittura q.b.mezzo cucchiaino di bicarbonato Pastiera napoletana:originale Scaturchio e calorie. I segretiPreparazione dellediSbucciate le, eliminate il torsolo e tagliatele a fette non troppo sottili nel senso della larghezza. Grattugiate la scorza e spremete il limone. Versate il succo di limone sulle, mescolate bene per non farle annerire. In una ciotola aggiungete la farina setacciata, lo zucchero, ...

