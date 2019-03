Francoforte | giornata depressa per Porsche

finanza.lastampa

(Di venerdì 8 marzo 2019) Rosso per il colosso tedesco delle auto sportive , che sta segnando un calo dell'1,83%. Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

dinodelirio : Finalmente una giornata favorevole per il calcio italiano in Europa:l’Inter pareggia a Francoforte con l’Eintracht… - Polizei_Ffm : @Strom_Im_Tank ?? Una giornata bellissima a Francoforte! *oh - passione_inter : Verso Eintracht Francoforte-Inter, seconda giornata di allenamento: il resoconto della giornata - -