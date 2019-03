huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) "Oggi so che qualunque cosa accada c'è sempre un modo e un tempo per ricominciare". A parlare èche facendo forza sui suoi errori e sulle sue cadute ha fondato la prima Scuola di Fallimentoin Italia. Nel 2015, nel giro di un paio di mesi,- ricercatrice - hadue lavori, ha chiuso bruscamente unad'e ha dovuto affrontare la malattia del. Tutto finito, tutto che che crolla. A tanti sarebbe bastata anche una cosa sola per barcollare. "È stato l'Alzheimer, la malattia di mioa cambiare tutto, a spingermi a cercare delle risposte - racconta ad HuffPost -. Mi chiedevo come funzionava il cervello, perché mionon mi riconoscesse più. Ragionare su lui, sulla malattia, mi ha aiutato a mettere in pratica studi e ricerche. Quello che mi ha aiutato più di tutto è stato essere a ...

patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Francesca Corrado: 'Ho perso il lavoro, la mia storia d'amore è finita e mio padre è morto. Per questo ho fondato la pr… - HuffPostItalia : Francesca Corrado: 'Ho perso il lavoro, la mia storia d'amore è finita e mio padre è morto. Per questo ho fondato l… -