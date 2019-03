Fortnite | l' attore Alfonso Ribeiro ha abbandonato la causa contro Epic Games relativa

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'(famoso per aver vestito i panni di Carlton nella serie Willy il Principe di Bel Air) ha recentementelalegale ai danni di. Chi non conoscesse la vicenda, deve sapere cheè stata portata in tribunale da, in quanto colpevole di aver inserito la sua "Carlton Dance" nel suo(in forma di emote) senza i dovuti permessi.Come riportaIntel, le cause dietro alla rinuncia non sono ancora state rese note dal team di avvocati dell', probabilmente però le recenti dichiarazioni dell'Ufficio Brevetti americano (secondo cui passi di danza troppo semplici non possono essere considerati marchi registrati) hanno aiutato a convincere la star a lasciar perdere."Questa azione legale è respinta dal querelante nella sua interezza" - ha dichiaratotramite un comunicato.Leggi altro...

