lastampa

(Di venerdì 8 marzo 2019) Un cammino che chiama in causa non solo laSede e le comunità ecclesiali in, ma anche i cattolici cinesi sparsi in tutto mondo e launiversale nella sua totalità. Anche nelle ...

vaticannews_it : #Taiwan, #Macao e #HongKong: sono le tappe del viaggio compiuto dal cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congr… - stupronato : RT @vatican_it: Filoni: l’accordo Pechino-Santa Sede “cosa buona” per Chiesa e Cina - vatican_it : Filoni: l’accordo Pechino-Santa Sede “cosa buona” per Chiesa e Cina -