Fiction FRATELLI CAPUTO | iniziate le riprese | le prime anticipazioni

(Di venerdì 8 marzo 2019): Nino Frassica e Cesare Bocci protagonisti Lunedì 4 marzo sonoa Nardò, in provincia di Lecce, ledi, nuovaMediaset prevista per la prossima stagione televisiva.Saranno quattroserate destinate a Canale 5, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Lesono state divise in due blocchi: il primo appunto iniziato lunedì e che andrà avanti per tutto il mese di marzo e il secondo in programma in estate.: primi ciak a Nardò (Le) La produzione ha scelto Nardò per i suoi luoghi molto belli e particolarmente aderenti all’intreccio della storia dei, la cui trama per adesso non è ancora stata resa nota.La serie è prodotta dalla società Ciao Ragazzi di Claudia Mori, mentre la regia è affidata ad Alessio Inturri (che ha già diretto altre serie Mediaset di successo come L’onore ...

