Fiammetta Borsellino | «La lotta alla mafia è un lavoro di tutti»

(Di venerdì 8 marzo 2019)In questo mondo c’è chi lavora per vivere e chi muore per lavorare. O meglio: chi è morto perché ha fatto del propriouna missione di vita ed integrità.è la terza figlia di uno di questi uomini: il magistrato palermitano Paolo. Grazie all’operato di suo padre, conclusosi drammaticamente con la cosiddetta strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992, esistono un «prima e un dopo» nellaa quel cancro italiano chiamatoIncontriamoin occasione di un incontro sul tema della legalità organizzato dal Gruppo Scout Agesci Fidenza 2. È solo uno dei tantissimi appuntamenti che la vedono continuamente in giro tra scuole, università e associazioni per portare la propria testimonianza. Una testimonianza senza ...

