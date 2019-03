Festival di Venezia 2019 | Julie Andrews Leone d’Oro | da Mary Poppins a Victor Victoria

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019)alla Carriera alla Mostra del cinema di. L’annuncio è stato dato quando ancora si attendono ricchi premi e cotillon offerti da Cannes. E ancora una volta quell’equilibrio tra cinefilia e glamour da red carpet si concretizza al Lido. La, 83 anni, una carriera iniziata quasi settant’anni fa come bambina e voce prodigio, è un monumento vivente del cinema mondiale.Un Oscar, cinque Golden Globe, due Emmy, tre Grammy, due BAFTA, uno Screen Actors Guild, l’attrice inglese scoperta quando aveva otto anni per le sue straordinarie doti canore divenne celebre per il ruolo della supertatanel film musical omonimo del 1964, diretto da Robert Stevenson. Successo planetario doppiato un anno dopo con un’altra governante, ex suora, la Maria di Tutti insieme appassionatamente, film diretto da Robert Wise che, per chi scrive è forse ...

