Festa Internazionale della Donna 2019 | ecco tutte le pioniere che hanno rivoluzionato il

Festa Internazionale della Donna 2019 - a Brindisi l’evento “Donne pioniere” : Oggi a Brindisi in occasione della Festa internazionale dedicata alle donne, la visita alla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Simonetta di Pippo direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). Occasione anche per partecipare all’evento intitolato “Donne pioniere“. “Non faccio mai troppa differenza tra uomini e donne – ha dichiarato ...

Jeep : in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019 l’evento all’Allianz Stadium di Torino : In occasione della Festa della Donna, all’Allianz Stadium di Torino va in scena la nuova iniziativa del brand Jeep che omaggia il mondo femminile: foto e video dedicati ritrarranno le tifose bianconere e il loro sostegno alla Juventus verrà mostrato sui maxi schermi dello stadio in ricorrenza della Festa della Donna, e in occasione dell’incontro tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena l’omaggio ...

Il doodle di Google per la Festa Internazionale della donna cita Frida Kahlo e Yoko Ono : Frida Kahlo, artista messicanaMae Jemison, astronauta e medico americanaEmma Herwegh, scrittrice tedescaYoko Ono, artista giapponeseNL Beno Zephine, diplomatica indianaMary Kom, pugile indianaClarice Lispector, scrittrice brasilianaZaha Hadid, architetto anglo-irachenaMillicent Fawcett, scrittrice e suffragista britannicaMarina Tsvetaeva, poetessa russaGeorge Sand, scrittrice franceseSanmao, scrittrice taiwanwese di origini cinesiChimamanda ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - Ministro Grillo : “Grazie a coloro che tengono in piedi il SSN” : “Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che ogni giorno ci aiutano a tenere in piedi il nostro Servizio sanitario nazionale. A chi dedica la sua vita alla ricerca e a tutte le ragazze che scelgono di studiare per diventare medico, scienziato o professionista sanitario per prendersi cura degli altri con passione“: è il messaggio del Ministro della Salute Giulia Grillo in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019. ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiche : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : anche nella sanità c’è discriminazione di genere : In occasione della Festa Internazionale della Donna 2019, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) segnala la grave disparità di genere perpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore della sanità. Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70% della forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership. “Nel 2019 le donne sono in media solo un terzo dei ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : al sud le donne fanno più impresa : E’ il sud in “rosa” che traina l’imprenditoria nel settore agricolo, più del 50% infatti sono aziende condotte da imprenditrici del gentil sesso, è quello che ci dice l’analisi realizzata dall’Ismea l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, proprio nella Festa internazionale della Donna 2019. L’analisi, a fine 2018, registra una presenza di 109 mila imprese guidate da donne nelle ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : 100 al giorno si rivolgono ai centri anti violenza : “In Italia ogni giorno oltre 100 donne si rivolgono ai centri anti violenza e quasi 1 su 3 (31,5%) fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di abuso fisico o sessuale“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione della giornata dell’8 marzo dedicata proprio al ruolo delle donne nella società “che purtroppo non ha cancellato il dramma dei femminicidi con due ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : ecco come conservare al meglio la mimosa : I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma. Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasione della Festa delle Donna con l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori ...

Giornata internazionale della donna Che sia una Festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : il falso storico dell’incendio e la vera origine della scelta della mimosa : Ricorre oggi 8 marzo la Giornata Internazionale della Donna, più comunemente nota come “Festa della Donna“: lo scopo è la ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto ovunque nel mondo. Il falso storico dell’incendio e la controversa scelta della mimosa Le origini di quella che impropriamente viene definita “Festa” sono controverse e ...