Festa Internazionale della Donna 2019 | ecco come conservare al meglio la mimosa

(Di venerdì 8 marzo 2019) I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisiColdiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma.Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasionedellecon l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori che variano da un euro ai 15 euro per i mazzetti a seconda delle dimensioni mentre le piante, il cui prezzo va in base alla grandezza del vaso, variano dai 10 euro fino ai 60 euro.Si tratta – continua la Coldiretti – di valori molto lontani da quelli riconosciuti agli agricoltori che si sono peraltro ridotti rispetto allo scorso anno. La produzione nazionale – spiega la Coldiretti – ha dovuto anche affrontare il saliscendi dei ...

