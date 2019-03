Festa Internazionale della Donna 2019 | anche nella sanità c’è discriminazione di genere

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) In occasione, l’Oms (Organizzazione mondiale) segnala la grave disparità diperpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore. Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70%forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership. “Nelle donne sono in media solo un terzo dei ricercatori in tutto il mondo“, scrive l’Oms. “Alcune aree del globo, come l’Asia centrale, l’America Latina e i Caraibi hanno un equilibrio dipressoche’ uguale, ma in Europa e in Nord America, la proporzione di donne rimane intorno al 30-35%“, aggiunge. Le donne, inoltre, costituiscono solo il 12% dei membri delle accademie scientifiche nazionali di tutto il mondo.sotto l’aspetto ...

LivePaola : Marketer, brand, comunicatori: smettete di chiamarla Festa della Donna. Si chiama Giornata Internazionale della Don… - Maumol : #8marzo, La forza delle #donne: una battaglia per i #diritti che riguarda tutti noi @LaStampa - Unomattina : 'L'#8marzo non è una festa, è la Giornata internazionale delle donne, una giornata di protesta, contro i femminicid… -