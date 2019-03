Festa delle donne | Panigada e quel qualcosa in più del teatro al femminile

Festa delle donne : all'origine dell'8 marzo tra femminismo e diritti violati : I movimenti femministi hanno indetto per l'8 marzo 2019 uno sciopero generale in oltre 100 Paesi nel mondo . E l' Italia non fa eccezione: per il terzo anno consecutivo Non una di meno , una rete ...

Festa delle Donne : quando le cantanti più famose si sono sostenute e supportate pubblicamente : In occasione della Festa della Donna vogliamo ricordare i casi più belli di "sorellanza" nel mondo della musica. Le cantanti più famose hanno spesso dimostrato la loro grandezza anche facendo dei bellissimi gesti di supporto e aiuto nei confronti delle colleghe, mettendo da parte qualsiasi ...

Festa delle Donna - la programmazione di La 5 e Focus : Per rendere omaggio alle donne, La 5 e Focus propongono una programmazione speciale per l'otto marzo, data della Festa delle Donna

Festa della donna - le frasi delle star che ci hanno ispirate : Lady Gaga in lacrime, vince l’Oscar 2019 per Shallow Selma Blair agli Oscar 2019 con il bastone, dopo la diagnosi della sclerosi multiplaEmma Watson sulla bellezzaLa campionessa paralimpica Bebe Vio ci ha insegnato che…Angelina Jolie sull’invecchiareSelena Gomez sul potere Lena Dunham con il suo ultimo inno da paladina della body positivity. Jennifer Aniston sull’idea che una donna debba essere per forza «moglie» e/o «madre». Nadia Toffa sulla ...

Festa delle Donne : quando le cantanti più famose si sono sostenute e supportate pubblicamente :

8 Marzo - Festa delle Donne : “Italiane le più generose d’Europa nei trapianti da viventi” : Madri, mogli, sorelle e fidanzate: in Italia le Donne che donano i propri organi per un trapianto da vivente sono il doppio degli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni in vita, resa nota alla vigilia dell’8 Marzo. I numeri parlano chiaro. Dal 2001 al 2017 sono state 3.487 le persone che hanno scelto di donare un rene o una porzione del fegato: 2.322 Donne (il ...

8 Marzo - Festa delle Donne : “Il cervello femminile spesso batte quello maschile sul lavoro” : “Sul lavoro il cervello femminile batte quello maschile”. A dirlo, in vista dell’8 Marzo, è Lorenzo Dornetti, specialista di neurovendita. “Studi scientifici – spiega – hanno dimostrato che gruppi misti composti da uomini e Donne, indipendentemente dal sesso del loro capo, hanno migliori prestazioni rispetto a team composti da sole Donne o soli uomini. Questo dato conferma indirettamente che ci sono differenze ...

Festa delle Donne : le cose da dire a chi crede che il sessismo non esista : Le violenze spesso avvengono a casa Parlando di abusi, secondo le Nazioni Unite , una su tre Donne nel mondo ha avuto esperienza di violenza fisica o sessuale domestica , spesso causata da un partner ...

8 marzo 2019 - Festa delle donne in Romagna. Gli eventi da non perdere : Spettacoli anche a Castrocaro , dove domenica 10 marzo, alle ore 16:15, si racconteranno "Amori reali e immaginari " Storie di donne, uomini e sentimenti", Palazzo Pretorio di Terra del Sole, e, alle ...

Festa della donna - la maternità come diritto e non come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...

Festa della Donna : ecco quale dovrebbe essere lo stipendio delle mamme [INFOGRAFICA] : La mamma è sempre la mamma, ma è anche cuoca, autista, insegnante, addetta alle pulizie, contabile e molto altro. Fare la mamma, soprattutto a tempo pieno, equivale a gestire una piccola azienda: occorre molta flessibilità, i giorni di malattia sono spesso spesi lavorando, si fanno quotidianamente straordinari e si affrontano ogni giorno aspetti molto diversi tra loro. La responsabilità è alta e le mansioni molte e diversificate. Nonostante ...