Festa della donna | oggi 8 marzo 2019 Frasi d' auguri e quattro libri da regalare

Festa Internazionale della Donna 2019 : 100 al giorno si rivolgono ai centri anti violenza : “In Italia ogni giorno oltre 100 donne si rivolgono ai centri anti violenza e quasi 1 su 3 (31,5%) fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di abuso fisico o sessuale“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione della giornata dell’8 marzo dedicata proprio al ruolo delle donne nella società “che purtroppo non ha cancellato il dramma dei femminicidi con due ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : ecco come conservare al meglio la mimosa : I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma. Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasione della Festa delle Donna con l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori ...

Cosa fare per la Festa della Donna? A Catania c’è Mammucari : Festa della donna: a Catania attesa per lo show teatrale di Teo Mammucari, stasera al Teatro Ambasciatori Dopo quasi quindici

8 marzo : per la Festa della Donna - ecco le pittrici più famose dell’antichità : Il legame che lega la femminilità all'arte è molto più antico di quello che pensiamo. Non furono solo muse ispiratrici per gli uomini: le donne ricoprivano, soprattutto nell'antichità greca, un ruolo di primissimo piano nelle arti pittoriche. Molte di loro sono divenute famosissime, mentre altre esistono solo nelle leggende: come Corinzia, la Donna che "inventò" la pittura.Continua a leggere

Buona Festa della Donna : dieci frasi da inviare alle proprie innamorate : La Giornata Internazionale della Donna o, semplicemente, Festa della Donna viene celebrata oggi 8 marzo in molti Paesi del mondo per ricordare le importanti conquiste ottenute nell'ultimo secolo in ambito sociale, politico ed economico dal gentil sesso. Non a caso, la data scelta prende in considerazione la maniFestazione di un gruppo di donne svolta a San Pietroburgo nel 1917, evento che di fatto ha segnato l'avvio della Rivoluzione Russa e ...

5 dediche spiritose per la Festa della Donna da condividere via sms - chat e Instagram : Oggi è la Festa internazionale della Donna. In questa sezione è possibile trovare frasi originali, divertenti e spiritose per augurare 'Buon 8 marzo' a tutte le donne. dediche da condividere via Facebook, WhatsApp o come didascalia su Instagram.

Frasi Festa della Donna : idee divertenti e originali - citazioni da filastrocche : L'8 marzo è arrivato e con esso la Festa della Donna, celebrata per ricordare sia le conquiste sociali e politiche che le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e, spesso sono ancora oggi, oggetto nel mondo. La data dell'8 marzo non è casuale ma ricorda la grande maniFestazione che si è tenuta proprio in tale giornata a San Pietroburgo nel 1917: in essa proprio le donne hanno rivendicato la fine della Grande Guerra e, la poca ...

Giornata internazionale della donna Che sia una Festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

8 punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per una vera Festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...

Sciopero - corteo ma anche show : la Festa della donna a Bergamo e in provincia : anche sul territorio orobico vengono proposti spettacoli, mostre e incontri a tema, ma anche camminate contro la violenza di genere. Nel tempo questa data è diventata anche un'occasione di ...

