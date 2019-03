Festa della donna – Jaguar celebra questa speciale giornata col video “#SheDidIt”

Torino - tensione alla maniFestazione femminista di Non una di meno : il corteo sfonda il cordone della polizia : “Dopo pochi metri dalla partenza della manifestazione la polizia ci ha bloccati senza ragione su via Garibaldi impedendoci di proseguire”. Lo scrive su Facebook il gruppo di Non una di meno di Torino, allegando un video della manifestazione di questa mattina in occasione dello sciopero femminista dell’otto marzo. Il corteo si è trovato davanti gli agenti in assetto antisommosa, ma dopo qualche momento di tensione è riuscito a ...

Il doodle di Google per la Festa internazionale della donna cita Frida Kahlo e Yoko Ono : Frida Kahlo, artista messicanaMae Jemison, astronauta e medico americanaEmma Herwegh, scrittrice tedescaYoko Ono, artista giapponeseNL Beno Zephine, diplomatica indianaMary Kom, pugile indianaClarice Lispector, scrittrice brasilianaZaha Hadid, architetto anglo-irachenaMillicent Fawcett, scrittrice e suffragista britannicaMarina Tsvetaeva, poetessa russaGeorge Sand, scrittrice franceseSanmao, scrittrice taiwanwese di origini cinesiChimamanda ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - Ministro Grillo : “Grazie a coloro che tengono in piedi il SSN” : “Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che ogni giorno ci aiutano a tenere in piedi il nostro Servizio sanitario nazionale. A chi dedica la sua vita alla ricerca e a tutte le ragazze che scelgono di studiare per diventare medico, scienziato o professionista sanitario per prendersi cura degli altri con passione“: è il messaggio del Ministro della Salute Giulia Grillo in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019. ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiche : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : anche nella sanità c’è discriminazione di genere : In occasione della Festa Internazionale della Donna 2019, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) segnala la grave disparità di genere perpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore della sanità. Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70% della forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership. “Nel 2019 le donne sono in media solo un terzo dei ...

Festa internazionale della Donna 2019 : al sud le donne fanno più impresa : E’ il sud in “rosa” che traina l’imprenditoria nel settore agricolo, più del 50% infatti sono aziende condotte da imprenditrici del gentil sesso, è quello che ci dice l’analisi realizzata dall’Ismea l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, proprio nella Festa internazionale della Donna 2019. L’analisi, a fine 2018, registra una presenza di 109 mila imprese guidate da donne nelle ...

La giornata dedicata alla Festa della donna - gli eventi in programma a Olbia e in Gallura : Visto il significato della giornata Internazionale della donna, troverete in alcune zone della Gallura, eventi dedicati alla donna oggi con conferenze, musei, azioni di volontariato e spettacoli. ...

8 marzo - Festa della Donna : oggi cioccolatini e parole dolci - da domani di nuovo offese e minacce : In Italia una parolaccia su due è un insulto sessista. Per questo in un 8 marzo alternativo vi portiamo nel mondo delle parolacce, per sorprendervi con la loro origine e sul perché ci siano sfuggite di mano. John Lennon diceva che le donne sono i neri del mondo, e oggi più che mai la loro dignità può rinascere da un uso meno ostile delle parole.Continua a leggere

Festa della donna - oggi 8 marzo 2019/ Frasi d'auguri e quattro libri da regalare : oggi, 8 marzo 2019, si celebra in tutto il mondo la Festa della donna: se voleste fare un regalo speciale, pensate ad un libro a tema femminile

Festa Internazionale della Donna 2019 : 100 al giorno si rivolgono ai centri anti violenza : “In Italia ogni giorno oltre 100 donne si rivolgono ai centri anti violenza e quasi 1 su 3 (31,5%) fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di abuso fisico o sessuale“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in occasione della giornata dell’8 marzo dedicata proprio al ruolo delle donne nella società “che purtroppo non ha cancellato il dramma dei femminicidi con due ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : ecco come conservare al meglio la mimosa : I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma. Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasione della Festa delle Donna con l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori ...