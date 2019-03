Femminismo | la vera festa della donna è senza mimose

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'8 marzo le donne di tutto il mondo celebrano il sacrificio di quante prima di loro hanno lottato per il riconoscimento dei diritti umani, politici e civili alla componente femminilesocietà.Daa protesta La giornata nasce per commemorare la vicenda dell'incendio, avvenuto in una fabbrica di New York, il 28 marzo 1911, dove persero la vita 123 donne. La volontà di trasformare questa commemorazione in una ricorrenza ufficiale venne espressa dall'ONU nel 1977. Dopo la protesta che vedeva le donne protagoniste nel '68, di questa giornata era rimasto solo un simbolo, la mimosa, e la tendenza del consumismo ad inglobare questa ricorrenza insieme a tante altre, svuotandola di significato.Solo negli ultimi anni, laè diventata nuovamente protesta, grazie a movimenti internazionali come "Ni Una Menos" (l'italiana "Non Una di Meno") e #METOO....

