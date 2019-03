Feltri | scandalo italiano | ' Sallusti in galera | i giudici non pagano un' ostia Quegli

liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) ... compresi quelli che ho votato, i quali non sono capaci di riformare il codice penale fascista che per la diffamazione a mezzo stampa prevede i ceppi anziché, come avviene nel mondo civile, un ...

Gruppo878 : 'Sallusti in galera e i giudici non pagano un'ostia'. Feltri, scandalo italiano: 'Quegli idioti dei politici...' - zazoomnews : Feltri scandalo italiano: Sallusti in galera i giudici non pagano unostia. Quegli idioti dei politici... - #Feltri… -