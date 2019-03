Fantacalcio 2019 | le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio 27^ giornata Serie A 2018/2019 : Sperando in Belotti : I nostri Consigli per la 27^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Il Torino è in ottima forma e Belotti ha sempre avuto un’ottima resa nel finale di stagione, i presupposti per regalarvi un inaspettato crescendo primaverile ci sono tutti. Se non l’avete in rosa provate a forzare qualche scambio. Un nome su tutti: Dzeko. Difficile si riprenda dopo la partita di Porto, e, per quanto ...

Consigli Fantacalcio 26^ giornata Serie A 2018/2019 : La lunga notte di Lautaro : I nostri Consigli per la 26^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Vedova della sua stella più luminosa, l’Inter non può contemplare altro risultato che la vittoria nella trasferta di Cagliari. Parlare di un possibile sorpasso del Milan fino a qualche settimana fa sembrava una punzecchiatura, un modo come un altro per accendere l’orgoglio nerazzurro; domenica dopo domenica però ...

Fantacalcio 2019 : le probabili formazioni della 25a giornata di Serie A : Fantacalcio 2019: le probabili formazioni della 25a giornata di Serie A In questa 25a giornata di Serie A, si giocheranno nove partite. Lazio-Udinese, infatti, è stata rinviata a causa della partita del Sei Nazioni di rugby Italia-Irlanda, che si disputerà presso lo stadio Olimpico di Roma. Si sarebbe dovuta giocare lunedì 25, ma la semifinale di Coppa Italia contro il Milan ha prolungato ulteriormente le attese. In ogni caso dovrebbe ...

Consigli Fantacalcio 25^ giornata Serie A 2018/2019 : Molti gol in vista - specialmente a Milano : I nostri Consigli per la 25^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.In questo venticinquesimo turno pochi zero a zero e Molti bonus. Roma e Milan, alle prese con Empoli e Frosinone, dovrebbero vincere agevolmente e allungare sulle altre concorrenti per la zona Champions, regolatevi di conseguenza. Il Napoli, pressoché certo del secondo posto ma troppo lontano dalla Juventus per nutrire velleità ...

Consigli Fantacalcio 24^ giornata Serie A 2018/2019 : Riflessi Champions : I nostri Consigli per la 24^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Con la difficile trasferta di Madrid alle porte, il campionato in tasca e un volenteroso ma pur sempre modesto Frosinone ospite allo Stadium voi, al posto di Allegri, cosa fareste? Senza ipocrisie terreste al sicuro l’incolumità Cristiano Ronaldo e compagni, dando spazio alla squadra primavera se non a quella esordienti e, ...

Consigli Fantacalcio 23 giornata Serie A 2018/2019 : Caicedo punta al bis : I nostri Consigli per la 23^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Il probabile forfait di Immobile non turberà più di tanto i fantaallenatori più avveduti, che al campione di grido affiancano sempre il sostituto designato. Quando impiegato Caicedo ha sempre fatto bene, è in fiducia dopo il gol della scorsa settimana e si troverà davanti un Empoli involuto, specialmente nella fase ...

Consigli Fantacalcio 22 giornata Serie A 2018/2019 : Piatek il distruttore : I nostri Consigli per la 22^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Lo spettro del 7 a 1 di Firenze accompagnerà diverse generazioni di tifosi giallorossi. Meno devastante del rigore sbagliato da Graziani al cospetto del Liverpool, o dell’harakiri che, contro un Lecce già retrocesso, costò lo scudetto a Heriksson, ma certo più imbarazzante. Tifosi romanisti, per un paio di mesi sarebbe ...

Consigli Fantacalcio 21 giornata Serie A 2018/2019 : Caro Piatek - ricordati degli amici : I nostri Consigli per la 21^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Finora nessuno ha sorpreso quanto il polacco. L’esplosione di Zapata era nell’aria da qualche stagione, CR7 e Quagliarella hanno fatto benissimo, andando anche oltre le aspettative, ma da gente con quel curriculum sai di poterti aspettare l’ exploit. Piatek invece è balenato nel nostro campionato come un astro ...

Consigli Fantacalcio 20 giornata Serie A 2018/2019 : Si riparte da CR7 : I nostri Consigli per la 20^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ancora lui, inesorabile e inesauribile, forte con le grandi impietoso con le piccole, per il fenomeno portoghese si preannuncia un 2019 in perfetta continuità con il precedente. Timide risposte arriveranno da Napoli e Inter, niente di clamoroso, occasionali cinguettii che impediranno ai bianconeri di festeggiare l’ennesimo ...

Fantacalcio 2019 - le quotazioni e i consigli per l’asta di riparazione. Certezze - scommesse e giocatori in partenza : La Serie A è nel pieno della sosta invernale, il massimo campionato italiano di calcio è fermo dallo scorso 29 dicembre quando si è giocata la 19^ giornata e ritornerà soltanto nel weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e ci si prepara dunque ad affrontare la seconda parte della stagione, questo momento è cruciale per tutti gli appassionati di Fantacalcio che dopo le festività natalizie devono tracciare un bilancio ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata Serie A 2018/2019 : Fine anno senza botti : I nostri Consigli per la 19^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ultime scaramucce prima dell’apertura del mercato invernale, flagello per le vostre rose. Il diciannovesimo turno si presenta poco entusiasmante per i fantaallenatori. Attacchi in crisi, allenatori in bilico, muscoli appesantiti dal turno infrasettimanale, diverse sfide naturalmente destinate allo zero a zero. Si ...