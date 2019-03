Fabrizio Corona difeso da Flavia Vento | Siete tutti degli ignoranti

Live Non è la D’Urso - saltata l’ospitata di Fabrizio Corona (RUMORS) : Dopo l'affaire Fogli, c’è un grande terremoto a Mediaset: tra i licenziamenti dei capoprogetto dell’Isola dei Famosi e il possibile addio alla trasmissione, ora ci sarebbe stato anche un cambio di programma per quanto riguarda l'invito di Fabrizio Corona per "Live - Non è la D'Urso". Quest'ultimo infatti sarebbe dovuto essere il primo ospite della nuova trasmissione. Live - Non è la D'Urso, Mediaset avrebbe detto no all'invito di Fabrizio ...

Flavia Vento su Twitter basta attaccare Fabrizio Corona : Flavia Vento su “Twitter” scrive: “basta ad attaccare Fabrizio Corona”. “Il gossip nasce a Hollywood con le vere star, Marylin Marlon (scritto proprio così,). Chi tradiva veniva messo sui giornali, era appunto gossip. Siete degli ignoranti. In Italia di star non c’è nessuno. E quindi tacete tutti”, il post pubblicato su “Twitter” poi scomparso. Dopo la Vento è tornata con il suo pensiero, oggettivamente un po’ ...

Alba Parietti parla del caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona : Il gossip continua a parlare dell’ultima puntata che è andata in onda dell’Isola dei famosi, e soprattutto del caso Corona – Fogli, per molti è stata definita da molti una delle pagine più brutte della televisione italiana. L’opnionista Alba Parietti attraverso il giornale “La Repubblica” dice: “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti prosegue ...

Matteo Salvini attaccato da Fabrizio Corona - : 'Politica? Prima o poi la farò anche io. Cercherei di portare coerenza, quella che non hanno i grillini'. Ecco la rivoluzionaria affermazione. Siete sconvolti? Dovreste esserlo. Vivere in un Paese ...

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona sul caso Fogli : "I vertici Mediaset? Immagino sapessero del video" : La conferenza stampa dell'ex re dei paparazzi dopo il videomessaggio che ha travolto il reality nella bufera: "Dal punto di vista umano mi sento una merda".

Fabrizio Corona in conferenza sul caso Fogli : 'Il punto più basso della mia carriera' : Ieri, giovedì 7 marzo, Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista durante una conferenza stampa. L'argomento trattato è stato, ovviamente, il caso Fogli e tutta la bufera che ha investito L'Isola dei Famosi. Corona ha toccato moltissimi aspetti della questione, tra cui anche il modo, reputato da molti discutibile, di comunicare la dolorosa notizia al cantante. In merito a questo argomento, Corona ha detto: 'Ho toccato il punto più basso ...

Fabrizio Corona ammette : "Il pianto di Riccardo Fogli non mi fa dormire da giorni" : Fabrizio Corona oggi pomeriggio ha convocato una conferenza stampa straordinaria a Milano affiancato da Pietro Farneti, responsabile della comunità in cui sta svolgendo un percorso terapeutico dopo le condanne riportate per spiegare cosa sta realmente accadendo dopo la puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lunedì sera in cui ha scelto di recapitare un videomessaggio a Riccardo Fogli in merito al presunto tradimento di Karin Trentini con ...

Fabrizio Corona alla prima puntata di Non è la d'Urso? Parla lui : La notizia a Milano gira da giorni e ha del clamoroso: Fabrizio Corona sarà tra gli ospiti della prima puntata di Non è la d'Urso? Interpellato durante la conferenza stampa del 7 marzo, l'ex re dei paparazzi ha sorriso sornione alla collega Laura Rio de Il Giornale che gli chiedeva lumi: "Dicono così, ancora non so se ci sarò". Heather Parisi alla prima di Live non è la D'Urso il 13 marzo su ...

Caso Fogli - la doppia morale di Fabrizio Corona : 'Mi scuso ma ho fatto il mio mestiere' : "Nel momento in cui tu Fogli dai dello stronzo a chi ha messo in giro quella notizia è normale che ti devi aspettare una risposta da chi di dovere, dal rappresentante del sito e cioè io". Fabrizio ...

Fabrizio Corona - la verità sull'Isola : 'Il messaggio a Fogli montato - non ho preso una lira' : Non si placa la polemica sull'Isola dei famosi 2019 dopo il tanto discusso video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli, che ha scatenato un bel po' di polemiche in rete e sui social. In molti hanno puntato il dito contro la produzione del reality show e lo stesso Corona, il quale questo pomeriggio ha indetto una conferenza stampa, durante la quale ha spiegato la sua versione dei fatti su questa vicenda. La verità di Fabrizio Corona ...

Fabrizio Corona si scusa con Fogli : "Mi sento una m... " Poi attacca la produzione : Fabrizio Corona persevera e cavalca l'onda dell'Isola dei Famosi: "Chiedo scusa a Riccardo Fogli, ma non mi vergogno. A volte sono superficiale, cerco l'adrenalina, però mi è dispiaciuto vederlo in ...

Fabrizio Corona si scusa : 'Riccardo Fogli? Io una mer***. Ma...'. Clamorosa accusa a Mediaset : Dopo la vigliaccata all' Isola dei famosi contro Riccardo Fogli , bullizzato e apostrofato come 'cornuto', ecco le scuse di Fabrizio Corona . Incredibile ma vero, anche lui si cosparge il capo di ...

Fabrizio Corona si scusa : "Riccardo Fogli? Io una mer***. Ma...". Clamorosa accusa a Mediaset : Dopo la vigliaccata all'Isola dei famosi contro Riccardo Fogli, bullizzato e apostrofato come "cornuto", ecco le scuse di Fabrizio Corona. Incredibile ma vero, anche lui si cosparge il capo di cenere. L'ex re dei paparazzi ha incontrato alcuni giornalisti nel suo ufficio milanese e ha affermato: "Il

Isola dei famosi 2019 - Fabrizio Corona : “Riccardo Fogli ha fatto il gradasso… Alessia Marcuzzi? Ha l’obbligo di schierarsi” : “Non ho preso una lira per quel video. Ora mi sento una merda“. Sono le parole di Fabrizio Corona, in conferenza stampa, dopo il videomessaggio andato in onda durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, in cui l’ex re dei paparazzi aveva rivelato a Riccardo Fogli di essere tradito dalla moglie e di averne le prove. Dopo l’episodio, la capaprogetto di Mediaset e alcuni autori sono stati allontanati dal ...