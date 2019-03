F1 | sorprendente decisione della FIA | novità clamorosa per chi stampa il giro più veloce

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) A partire dal prossimo Gp d’Australia, il Consiglio MondialeFIA ha deciso di assegnare un punto iridato a chi faccia segnare ilpiùin gara Il Gp d’Australia del 2019 porta con sè già una grande, il Consiglio MondialeFIA infatti ha deciso di assegnare un punto iridato al pilota che farà segnare ilpiùin gara.LaPresseUna regola non ancora entrata in vigore, si attende solo l’okF1 Commission dopo il via libera di Sporting Working Group e Strategy Group, arrivato nel corsoriunione del Consiglio tenutasi nella giornata di ieri a Ginevra a margine del Salone dell’Auto. Nel caso in cui non si fosse trovato un accordo giovedì, l’introduzionenorma sarebbe stata rinviata al prossimo anno, considerando che il regolamento sarebbe potuto cambiare solo a giugno, dunque a stagione in corso. ...

ManuCH : RT @SfrenzyChannel: Sorprendente decisione di #Apple: riparerà iPhone che monteranno batterie di terze parti precedentemente sostituite.… - antonio_aleo : RT @SfrenzyChannel: Sorprendente decisione di #Apple: riparerà iPhone che monteranno batterie di terze parti precedentemente sostituite.… - AppleNews_it : RT @SfrenzyChannel: Sorprendente decisione di #Apple: riparerà iPhone che monteranno batterie di terze parti precedentemente sostituite.… -