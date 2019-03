F1 - Mercedes | Wolff rilancia la sfida alla Ferrari | ' C' è una montagna da scalare | ma

F1 – Tra Mercedes e Ferrari è guerra… aerodinamica - Toto Wolff attacca : “noi non siamo scemi” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’ala anteriore della Ferrari, sottolineando la diversità di vedute rispetto ai tecnici di Maranello Due strade differenti, due soluzioni completamente opposte che potrebbero spostare l’ago della bilancia da un lato o dall’altro nel corso del Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/LaPresse Se la Ferrari ha scelta di montare sulla propria SF90 un’ala anteriore con profili che ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è più veloce della Mercedes di mezzo secondo - sono il punto di riferimento” : La Ferrari si è scatenata nei primi due giorni di Test F1 a Barcellona stampando i migliori tempi con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oggi il tedesco non ha piazzato il crono da urlo ma si è concentrato sui long run e anche in questo caso le Rosse hanno battuto la Mercedes che nei primi tre giorni non ha brillato. Le Frecce d’Argento stanno facendo pretattica in vista del Mondiale o sono davvero in difficoltà? Toto Wolff è risultato ...

F1 – Wolff a muso duro contro la FIA - il team principal Mercedes ci va giù pesante : “imbarazzante cambiare regole per danneggiarci” : Toto Wolff senza peli sulla lingua: il team principal Mercedes contro i cambiamenti della FIA per la nuova stagione di F1 E’ stata presentata oggi la nuova creatura della Mercedes: il team di Brackley ha svelato con video e foto social la nuovissima W10 con la quale Hamilton e Bottas gareggeranno nel mondiale 2019 di F1. La Mercedes si è dovuta adattare ad una serie di nuovi regolamenti che, a detta di Toto Wolff, sono stati fatti ...

F1 Mercedes - Wolff : «Hamilton come Schumi» : ... a 18 dal record assoluto detenuto dal sette volte campione del mondo Michael Schumacher. come SCHUMI - 'Lewis, secondo me, insieme a Michael, è il migliore che abbiamo mai visto' , ha detto al ...

Wolff : “Differenza tra Mercedes e Ferrari? L’atteggiamento” : Secondo Toto Wolff la maggiore differenza tra Mercedes e Ferrari è l’atteggiamento. “Fa parte del nostro DNA restare modesti quando vinciamo“, ha detto al giornale olandese Formule 1. “Noi non diamo per scontata la vittoria, non la consideriamo dovuta o di diritto. Affrontiamo ogni weekend con l’atteggiamento che vincere è un must. Se ci sono […] L'articolo Wolff: “Differenza tra Mercedes e Ferrari? ...

F1 - scintille tra Mercedes e Ferrari : durissimo attacco di Toto Wolff all’indirizzo del Cavallino : Il team principal della Mercedes ha lanciato velenose frecciatine nei confronti della Ferrari, accusata di peccare di modestia Le scintille tra Ferrari e Mercedes sono già cominciate, nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio del Mondiale 2019 di Formula 1. A scatenare il polverone ci ha pensato Toto Wolff, accusando i propri rivali di peccare di modestia. Photo4/LaPresse Intervistato ai microfoni del magazine ...

F1 - Wolff : Mercedes diversa da Ferrari - 2° posto non è un fallimento : Il numero dei successi maturati nell'era turbo ibrida è un primo, ovvio, elemento di differenziazione. Tra Ferrari e Mercedes , statistica a parte, c'è il carico e la pressione della storia, riversato ...

F1 - Wolff mette in guardia la Mercedes : “ecco chi potrebbero favorire le nuove regole aerodinamiche” : Il team principal della Mercedes si è soffermato sulle novità regolamentari riguardanti l’aerodinamica, lanciandosi in un sorprendente pronostico Il Mondiale 2019 si avvicina a grandi passi, i team lavorano alacremente per sviluppare e mettere a punto le proprie monoposto, in vista delle presentazioni e dei test di Barcellona. photo4/Lapresse Lavoro e sacrificio sono le parole d’ordine anche a Brackley, dove gli uomini Mercedes ...

F1 – La strigliata di Toto Wolff ha dato i suoi frutti : ecco i nuovi miglioramenti sul motore Mercedes per il 2019 : Dopo l’allarme lanciato da Toto Wolff, in merito agli scarsi miglioramenti in vista del 2019, i tecnici Mercedes hanno lavorato duramente per ottenere una dozzina di cavalli in più sul motore della monoposto Campione in carica In una recente intervista, Toto Wolff era stato fin troppo chiaro quando, in merito ai miglioramenti in vista della nuova stagione, aveva mostrato la sua insoddisfazione per il mancato raggiungimento delle ...

F1 - Mercedes - Wolff detta la condizione per il rinnovo di Bottas : 'Esibirsi al livello di Hamilton' : Battere un cinque volte campione del mondo al culmine della sua attività, al picco della sua performance, sarà molto difficile e Valtteri lo sa. Però, penso che possa farcela: quest'anno lo ha ...

F1 Mercedes - Wolff : «Bottas deve alzare gli standard» : Se riesce a fare tesoro anche dell'esperienza negativa, può anche diventare campione del mondo '. Tutto sulla F1 F1 Mercedes Bottas Wolff Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

F1 – Wolff ed l rapporto con Niki Lauda - le bellissime parole del team principal Mercedes : “siamo come due fratelli complici” : Wolff ed il rapporto speciale con Niki Lauda: il commento del team principal Mercedes nel bilancio di chiusura del 2018 del team campione del mondo Una stagione ricca di successi per la Mercedes: non può dunque che essere soddisfatto il team principal Toto Wolff. Il manager austriaco, come tutti i più grandi uomini del mondo dello sport, ovviamente, non si accontenta mai e va sempre a caccia di miglioramenti e di ulteriori successi. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...