Europa League Napoli-Salisburgo 3-0 | il tabellino

Europa League : Napoli-Salisburgo 3-0 : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Napoli-Salisburgo 3-0 nella partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League. Queste le reti: nel pt 10' Milik, 18' Fabian Ruiz; nel st 13' Onguenè, autorete,. Il ...

Salisburgo-Napoli - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : Giovedì 14 marzo si giocherà Salisburgo-Napoli, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I partenopei hanno dominato il match d’andata imponendosi con un roboante 3-0 e dunque hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono scatenati al San Paolo e ora potranno amministrare il cospicuo ...

Europa League : tutto facile per il Chelsea contro la Dinamo Kiev - il Valencia vince di misura contro il Krasnodar [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Europa League : vincono Chelsea e Valencia - l'Arsenal cade a Rennes : ROMA - Pedro, Willian e Hudson-Odoi proiettano il Chelsea verso i quarti di Europa League. Troppa la superiorità della squadra di Sarri nell'andata degli ottavi contro la Dinamo Kiev. Vince anche il ...

Eintracht Inter 0-0 : gli highlights degli ottavi di Europa League - : Si deciderà tutto nella partita di ritorno a San Siro tra i nerazzurri e i tedeschi. Buon primo tempo per la squadra di Spalletti, che però sbaglia un rigore con Brozovic, e ripresa di grande ...

Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League : Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League giocata oggi a Napoli. Il Napoli è passato in vantaggio quasi subito, segnando al decimo minuto con Milik e raddoppiando al 18esimo con Ruiz. Il terzo

Europa League - i risultati dell’andata degli ottavi di finale : Europa League – Si sono conclusi anche i match delle ore 21. Si tratta di gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste gare hanno regalato diverse sorprese. La prima fra tutte è quella dell’Arsenal che è caduta per 3-1 in casa del Rennes. Perde anche il Benfica che a Zagabria […] L'articolo Europa League, i risultati dell’andata degli ottavi di finale proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Europa League - Inter - Spalletti glissa su Icardi : 'chiedete a Marotta - è lui che ha parlato con Mauro' : Luciano Spalletti glissa sulla situazione di Icardi nel post gara contro il Francoforte: l'allenatore nerazzurro si concentra sulla prova dell'Inter e 'assolve' Brozovic per il rigore sbagliato ...

Europa League - Inter - brutte notizie dall'infermeria : infortunio per Ivan Perisic : brutte notizie per l'Inter dopo la trasferta di Francoforte: si ferma Ivan Perisic per un problema agli adduttori, il croato in dubbio per il ritorno Uno 0-0 che non fa dormire sogni tranquilli in ...

Napoli-Salisburgo 3-0 - Europa League : azzurri scatenati - ipotecati i quarti di finale : Il Napoli ha posto una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei hanno sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi e hanno fatto esplodere il pubblico del San Paolo: ora basterà amministrare il cospicuo vantaggio nel match di ritorno in programma tra sette giorni per proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Gli ...

VIDEO Napoli-Salisburgo 3-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Milik e Fabian Ruiz scatenati : Il Napoli ha sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. Milik ha aperto le marcature al 10′ sfruttando al meglio il passaggio filtrante di Mertens, sei minuti più tardi Fabian Ruiz ha raddoppiato con uno splendido tiro al volo e nella ripresa è arrivato ...

Highlights Europa League : Napoli-Salisburgo 3-0. Video Gol e tabellino : Highlights Europa League NAPOLI SALISBURGO – Tutto facile per il Napoli nel primo atto degli ottavi di finale di Europa League. Il match di andata che si è disputato al San Paolo se lo è aggiudicato ampiamente la squadra di Carlo Ancelotti. Gli azzurri infatti sono passati in vantaggio appena 10 minuti con un gol siglato […] L'articolo Highlights Europa League: Napoli-Salisburgo 3-0. Video Gol e tabellino proviene da Serie A News Calcio - ...

Talento e carattere - il Napoli dimentica la Juventus e punta forte all’Europa League : Salisburgo ko e qualificazione ipotecata : Il Napoli liquida 3-0 il Salisburgo e ipoteca la qualificazione ai quarti di Europa League: i ragazzi di Ancelotti danno spettacolo e cancellano le scorie del ko in campionato contro la Juventus Dopo la sconfitta contro la Juventus in campionato, dal Napoli ci si attendeva una risposta di carattere. Risposta che è arrivata, in maniera decisa. I Partenopei si confermano una squadra mentalmente solida, in grado di non farsi distrarre dai ...

Risultati ottavi Europa League – Super Napoli - pari Inter : ok Chelsea e Villarreal - tonfo Arsenal : Tris Napoli, pareggio senza reti per l’Inter. Bene Chelsea e Villarreal, tonfo clamoroso dell’Arsenal: i Risultati delle sfide d’andata degli ottavi di Europa League Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì, come sempre, è il giorno dedicato allo spettacolo dell’Europa League. Due le italiane impegnate questa sera. Alle 19:00 l’Inter è uscita indenne dalla trasferta di Francoforte, portandosi a casa uno 0-0 che ...