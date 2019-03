Eurolega | 25ª Giornata – Real Madrid super nel big match contro il Fenerbahce

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019)nel bigil, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati deidella 25ªLa 25ªdisi apre con un poker didavvero interessanti, fra i quali spicca il bigd’alta classifica fra. Blancos eccezionali al WiZink Centerla miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di Spagna, firmata dai 21 punti di Anthony Randolph. Ai turchi non bastano gli 11 punti dell’azzurro Melli. Successi importanti in ottica Playoff per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv: i greci trionfano sul campo del Drussafaka grazie ai 18 punti di Papapetrou, gli israeliani trascinati da Wilbekin (19 punti) sbancano l’Audi Dome di Monaco, tana del Bayern. Vittoria in fine per lo Zalgiris Kaunas chea il Gran Canaria grazie ai 18 punti di ...