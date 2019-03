Eni | l’Espresso | “Gruppo ha versato 310 milioni a cordata di aziende riferibili alla

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Il gruppo Eni haoltre 310di dollari a unadiafricane di appalti petroliferi che risultano costituite, attraverso un’anonima società di Cipro, dsignora Marie Madeleine Ingoba Descalzi, moglie dell’amministrazione delegato del colosso dell’energia controllato dallo Stato italiano”. È l’anticipazione dell’Espresso dell’inchiesta che sarà sul numero di domenica in edicola. Sugli affari della consorte del numero uno del gruppo indaga da tempo la procura di Milano.Secondo il settimanale la donna risulta anche titolare di un conto corrente estero da cui sarebbero usciti oltre 700 mila dollari per comprare prodotti made in Italy a Julienne Sassou Nguesso, figlia del presidente-dittatore del Congo francese. Sempre l’Espresso lo scorso ottobre aveva già sollevato il caso sui presunti rapporti d’affari tra le due ...

