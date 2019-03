Emma Bonino | L' 8 marzo è impegno costante Le giovani difendano i loro diritti da

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019), politica di lungo corso, è da sempre in prima linea nella battaglia per icivili e per idelle donne. In occasione della Giornata internazionale delle donna, la leader di +Europa è stata intervistata da Vanity Fair ed ha esordito dicendo:Per alcuni l'8è una tantum in cui si ricordano i problemi. Per me è un. Comunque anche chi s'impegna un giorno solo, meglio di niente.analizza poi la valenza che la Festa della donna ricopre nell'Italia di oggi, esprimendo preoccupazione:A me pare che viviamo in un momento in cui l'evidenza del tornare indietro sia sempre più chiara ogni giorno, basta pensare al decreto di legge Pillon, al congresso delle famiglie che si terrà a Verona, l'attacco alla legge sul divorzio sempre contenuto nel decreto del Pillon, che tra l'altro ha già ...

