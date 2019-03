Elezioni Europee | dalla Lega al Pd | dove finiranno i partiti italiani a Bruxelles? Tutti

Elezioni Europee - la scalata dei sovranisti gioca sulle paure. Ma il Ppe resiste : La ricerca evidenzia come in Italia l'attuale situazione politica sia figlia della forte delusione di un ceto medio che si è andato assottigliando e di un forte risentimento verso la classe dirigente.

Berlusconi candidato in Sardegna alle prossime Elezioni Europee : L'ex premier sarà capolista per Forza Italia. Sarà l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il capolista del partito alle prossime elezioni Europee in programma il 26 maggio nel ...

Elezioni Europee - cosa aspettarsi sul mercato : ... ma anche in Francia " hanno cominciato a sviluppare un atteggiamento di scetticismo vero il processo di integrazione, non motivato da una presa di posizione politica, come per i sovranisti, quanto ...

Elezioni Europee : un pessimo clima a destra : ... la retorica nazionalista che vede la sovranità nazionale minacciata dagli accordi internazionali e dall'approccio multilaterale in politica estera. Tutto ciò appellandosi a una comunità immaginaria ...

George Soros - la mossa sporca : ecco chi vuole far fuori - le mani sulle Elezioni Europee : All'avvicinarsi delle elezioni Europee i sostenitori del caos multirazziale senza confini iniziano a temere il rafforzamento di sovranisti e identitari. Perciò una fondazione polacca creata dal miliardario americano George Soros ha ieri invitato l' Unione Europea ad «aumentare la sua pressione sulla

Elezioni Europee - Salvini-Meloni : l'ondata sovranista che spazza via Bruxelle - le cifre che fanno la storia : Le larghe intese di Bruxelles non sono più così tanto larghe. Secondo le proiezioni elaborate da Kantar Public, popolari e socialisti, dopo le Elezioni di maggio, non avranno più i numeri per formare ...

Castellammare - Elezioni Europee - Vincenzo Amato in corsa verso Bruxelles con il Movimento 5 Stelle : L'ex consigliere comunale ha ufficializzato la sua scelta con un lungo post su Facebook: 'Amo e seguo con passione: economia, finanza, geopolitica, tecnologia e scienza e ho maturato nel tempo un'...

Elezioni Europee - Weber : “Orban va nella direzione sbagliata - cioè verso Salvini e Kaczynski” : Annuncia presto “misure concrete” contro il ribelle Viktor Orban, sempre più lontano dai valori del partito popolare. Per Manfred Weber, capogruppo del Ppe, arriva strappo col leader ungherese e il suo partito sovranista Fidesz. “Victor Orban – ha detto al settimanale Der Spiegel – va nella direzione sbagliata: quando si tratta di questioni di stile o di ordine democratico, ci sono delle intersezioni con il leader ...

Sondaggi Elezioni Europee 2019 : “Salvini può mollare M5S” per Euromedia : Sondaggi elezioni europee 2019: “Salvini può mollare M5S” per Euromedia Salvini potrebbe mollare il M5S o almeno valutarne la convenienza. Ciò stando agli ultimi Sondaggi e anche ai risultati delle recenti elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna. È di questa opinione Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Allo stato attuale il Movimento 5 Stelle esce piuttosto penalizzato dalle ultime rilevazioni. Anche se, fa notare la ...

Come andranno i partiti sovranisti alle prossime Elezioni europee : La minaccia di un'avanzata sovranista e populista il 26 maggio, che sia in grado di paralizzare l'Unione Europea o addirittura conquistare la maggioranza, sembra ridimensionarsi dopo la pubblicazione della seconda proiezione ufficiale sulla composizione del prossimo Parlamento Europeo. I dati pubblicati il primo marzo dallo stesso Europarlamento – un'elaborazione degli ultimi sondaggi nazionali pubblici e ritenuti credibili – ...

Elezioni Europee - anche Ilaria Cucchi nelle liste di Nicola Zingaretti : Dopo Pisapia, il candidato alla segreteria del Pd vuole portare a Bruxelles la sorella di Stefano. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi che scampò a un attentato mafioso, potrebbe invece essere capolista in Sicilia e Sardegna

Elezioni Europee - Bruxelles invita Google - Facebook e Twitter ad impegnarsi di più per promuovere una informazione corretta

Secondo i servizi segreti - le Elezioni Europee porteranno un boom di razzismo : Una manifestazione a Macerata (foto: Ivan Romano/Getty Images) Vivere in Italia, per un immigrato, potrebbe diventare ancora più difficile in vista delle imminenti elezioni europee dell’ultimo weekend di maggio. Il rinnovato attivismo delle formazioni di estrema destra “potrebbe ispirare episodi di stampo squadrista, oltre che gesti di natura emulativa, e conoscere un inasprimento” in corrispondenza dell’appuntamento ...

Allarme dei servizi : "Rischio aumento razzismo e squadrismo in vista delle Elezioni europee" : ... specie con riguardo alle formazioni più strutturate, alcune consolidate linee di tendenza: competizioni 'egemoniche' e fluidità di rapporti, interesse ad accreditarsi sulla scena politica mantenendo ...