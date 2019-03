Egitto | arrestata l’attivista trans Malak Al-Kashif e portata nel carcere maschile

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) È statamercoledì 6 marzo dai servizi di sicurezza egiziani, la National Security,Al-, la 19enne attivistaessuale che ha avuto il coraggio di raccontare attraverso la trasformazione del suo corpo e la sua storia. L'arresto è avvenuto perché avrebbe preso parte a una manifestazione.La National Security si è recata a casa dia Giza, l’hainperché è stata riconosciuta, insieme ad altre 70 persone, tra i partecipanti alla manifestazione di protesta per l’incidente ferroviario che si è verificato a fine febbraio alla stazione “Ramses” al Cairo e che ha causato la morte di trenta persone e diversi feriti....

