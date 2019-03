Ecco le immagini della caduta dal carro | una mano cerca di afferrare il

Ecco le prime vere immagini del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium : Sono passati più di due mesi da quando Joe Belfiore annunciò lo sviluppo di un nuovo Microsoft Edge open-source e basato su Chromium con il conseguente abbandono di Edge HTML che resterà supportato solo per le UWP. I colleghi di Neowin, sono riusciti a mettere mano su una primissima versione del nuovo browser targato Redmond. Si tratta ovviamente di una beta ancora in fase di sviluppo interno, quindi, è ancora indubbiamente prematuro fare ...

Avengers : Endgame - Ecco il trailer IMAX con il 26% d'immagini in più : Stando alla compagnia, il cinecomic con Brie Larson arriverà in oltre 1360 sale IMAX in tutto il mondo, segnando un vero e proprio record per un release in questo formato maxi. Il record, molto ...