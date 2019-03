Ecco i due regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 8 marzo

Isola dei Famosi - Ecco chi sono due tra gli autori “fatti fuori” dal programma : Cristiana Farina - Gabriele Parpiglia (amico di Corona) : Mercoledì 6 marzo, alle 17.13 Mediaset dirama un comunicato stampa: “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato.” Poche parole ma di peso: cadono teste dopo l’umiliazione riservata in diretta al cantante dai Pooh da Fabrizio Corona. ...

Beautiful - anticipazioni USA : DUE personaggi cambiano volto - Ecco chi sono : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già riportatovi, Thomas Forrester tornerà sulla scena senza Caroline ma con suo figlio Douglas. E se lo stilista avrà ora il volto di Matthew Atkinson, anche il suo primogenito sarà interpretato da un nuovo piccolo attore: Henry Joseph Samiri. Beautiful, trame americane: THOMAS e DOUGLAS interpretati da nuovi attori Per il debutto di entrambi i due recast, negli Stati Uniti si dovrà attendere ...

Salute : Ecco le due abitudini “salva sesso” e “salva prostata” : La classica mezz’ora al giorno (o più) di palestra e uno sguardo costante all’ago della bilancia. Due abitudini ‘salva sesso’ e ‘salva prostata’ in età adulta, se praticate in maniera regolare e intensa già da prima dei 25 anni. Quando si è giovani ci si sente imbattibili e la prostata non è certo il primo dei pensieri, ma è bene riporre da subito le pantofole in soffitta. Perché si può mettere in cassaforte ...

Porto Recanati - incidente mortale : morte due persone/ Ecco chi è l'uomo arrestato : Un marocchino di 34 anni è stato arrestato dopo aver provocato un incidente a Porto Recanati in cui hanno perso la vita 2 persone: era già finito in manette

Bangkok - Ecco chi erano i due fidanzati uccisi da un'autocisterna : stavano per sposarsi : Su quello stesso social dove Giuliano e Ilaria nei giorni scorsi hanno pubblicato le foto del loro viaggio in giro per il mondo, ignari di andare incontro l'uno accanto all'altro anche ad un tragico ...

Palermo : due riconferme - un ritorno e 5 new entry - Ecco la nuova Giunta Orlando : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Due riconferme, un 'ritorno' e cinque new entry. Dopo annunci e slittamenti e al termine di una lunga trattativa il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha chiuso il cerchio. Puzzle completato e nuova Giunta pronta. Della vecchia squadra restano Giovanna Marano, assesso

Assegno di invalidità : come averlo subito - Ecco due patologie : Assegno di invalidità: come averlo subito, ecco due patologie Disturbi e patologie per Assegno di invalidità Cosa si intende per invalidità civile e cosa dà diritto all’ Assegno di invalidità? L’invalidità civile è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. L’ invalidità deve essere accertata da una ...

Nati due gemelli sesquizigotici : è la seconda volta che accade - Ecco in cosa consiste questo raro fenomeno : Sono una via dimezzo: non sono né identici, né omozigoti, e nemmeno eterozigoti. Sono gemelli semi-identici o sesquizigotici. Si tratta di un caso estremamente raro, infatti è solo la seconda volta che un caso simile viene documentato in letteratura, anche perché solitamente embrioni di questo tipo non sopravvivono. Il caso eccezionale è stato descritto dal The New England Journal of Medicine. La scoperta è stata fatta con una normale ecografia ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – I convocati dell’Italia per le ultime due sfide : Ecco i 24 azzurrini : Ufficializzata la lista dei 24 atleti convocati dall’Italia per le ultime due partite dei Sei Nazioni U20: ecco la lista degli azzurrini Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 24 atleti che prenderanno parte al raduno di Montichiari a partire da domenica 3 marzo in preparazione delle ultime due partite del Sei Nazioni Under 20 in calendario rispettivamente contro ...

Pensione casalinghe Inps : 5 anni di contributi - Ecco le due opzioni : Pensione casalinghe Inps: 5 anni di contributi, ecco le due opzioni Pensione di vecchiaia o inabilità per casalinghe: cosa serve Le persone iscritte al Fondo casalinghe possono accedere alla Pensione Inps per mezzo di 2 opzioni: la Pensione di inabilità e la Pensione di vecchiaia. Queste due prestazioni sono destinate ai soggetti di entrambi i sessi iscritti al Fondo. La peculiarità di questi lavoratori riguarda lo svolgimento di lavori non ...

Alba Parietti - confessioni d'amore : 'Due anni fa volevo mollare tutto e fuggire con un uomo speciale'. Ecco chi è ESCLUSIVO : Alba Parietti: 'Ormai per me il sesso è noia…' - - 'SEMPRE A SINISTRA' - Quanto alla politica, alla domanda se si senta sempre di sinistra Alba Parietti risponde: 'Vuole scherzare? Non potrei ...

Mutui - slitta di due anni la riforma dell'Euribor. Ecco cosa cambia : Ma è l'intero mondo finanziario a tirare forse un sospiro di sollievo, perché a quel parametro e all'Eonia restano ancora indicizzati prestiti per un valore di 2.900 miliardi di euro e strumenti di ...

