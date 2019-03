E' proprio oggi la Festa della Donna! Regalo Last Minute!

Marco Travaglio non s'accorge del disastro M5s in Sardegna : incredibile - di cosa scrive proprio oggi sul Fatto : Un brutto momento per i grillini ma ancor più terribile per Marco Travaglio , ideologo e capo-ultrà del Movimento 5 Stelle, il quale sostiene in ogni modo possibile il partito dalle colonne del suo Fatto Quotidiano. Già, il voto in Sardegna è stata un'ecatombe per Luigi Di Maio e pentastellati, un cr

Android 9 Pie su Asu ZenFone 5Z proprio per tutti : il firmware definitvo oggi 23 gennaio : Buone nuove per tutti coloro che attendono ancora Android 9 Pie su Asus ZenFone 5Z. Il rilascio globale ( e oserei dire totale) per lo smartphone è in partenza proprio oggi 23 gennaio, come ci comunica anche il sito autorevole TheAndroidSoul. Un aggiornamento, oseriei dire, sviluppato almeno in due fasi, una di nicchia e l’altra decisamente più diffusa. Ci troviamo appunto in questo secondo step più interessante anche per molti dei nostri ...