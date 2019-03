E' ora disponibile il nuovo Bersaglio Elusivo di Hitman 2 The Politician

Puyo Puyo Tetris – The Frantic Four-Player Puzzle Mashup – ora disponibile in digitale : Preparati ad impilare, abbinare, ed eliminare oggetti colorati come non hai mai fatto prima d’ora, Puyo Puyo Tetris è finalmente disponibile in digitale sul PSN-Store.Tetriminos e Puyos si scontrano, sta al giocatore decidere se impilare e cancellare coloratissimi oggetti da solo o affrontando freneticamente gli amici in un testa a testa. Il gioco ha una grande varietà di modalità – dalle modalità ...

"The Serpent's Heart" la nuova avventura DLC di Shadow of the Tomb Raider - è ora disponibile • Gamepare : Shadow of the Tomb Raider è già disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation4 e PC Windows/Steam. Il Season Pass è disponibile, mentre "The Serpent's Heart' può essere acquistato ...

La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti gli smartphone Android : La funzione di Smaert Compose di Gmail, finora esclusiva per i Pixel 3, è ora disponibile per tutti gli utenti Android. L'articolo La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti gli Smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Left Alive è ora disponibile - diamo un'occhiata al trailer di lancio : Left Alive è da oggi disponibile per PS4 e PC su Steam.Lo sparatutto d'azione e di sopravvivenza, molto atteso dai fan, si mostra anche in un interessante trailer che ci da un assaggio del gioco.Riportiamo di seguito il filmato e il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli:Leggi altro...

Il thriller investigativo The Occupation è ora disponibile per PS4 e Xbox One : Il thriller investigativo in prima persona The Occupation è finalmente disponibile dopo aver subito vari rinvii. Il gioco doveva originariamente uscire nel mese di ottobre dello scorso anno. In seguito, gli sviluppatori decisero di posticipare l'arrivo del gioco al 5 febbraio scorso, ora, il titolo è finalmente sbarcato su PS4 e Xbox One.Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio visibile qui sotto:"The Occupation è un thriller ...

Reddito di cittadinanza - si lavora alla convenzione coi Caf. Disponibile sul sito dell’Inps il modulo per la richiesta : Mentre prosegue il tavolo al ministero del Lavoro tra l’Inps e le organizzazioni rappresentative dei Caf per definire la convenzione sulla ricezione delle domande del Reddito di cittadinanza, è arrivata la prima data fissata dal Decretone. A partire dall’1 marzo, l’Istituto di previdenza avrebbero dovuto predisporre il modulo per la richiesta, mostrato in anteprima al Tg1 e già Disponibile sul sito dell’Istituto nazionale ...

L'evento a tema Resident Evil 2 è ora disponibile in PUBG Mobile : Survive Till Dawn, L'evento crossover di PUBG Mobile con Resident Evil 2, è finalmente disponibile.Come riporta Videogamer, L'evento si svolge sulla mappa Erangel di PlayerUnknown Battleground e cambia le cose mettendovi nel bel mezzo di una sparatoria PvE di 30 minuti popolata da cadaveri e Licker affamati di carne, oltre a normali avversari controllati dagli umani, ovviamente.L'evento si svolge nell'arco di tre giorni e due notti, con gli ...

Trine 2 : Complete Story è ora disponibile per Nintendo Switch : Come segnala Gamingbolt, Trine 2: Complete Story è ora disponibile per Nintendo Switch, il platform puzzle di Frozenbyte, acclamato dalla critica, sbarca sulla console ibrida via eShop. Ci sono tre eroi da scegliere: Amadeus (Mago), Pontius (Knight) e Zoya (Thief). Ognuno ha le proprie caratteristiche per progredire, ma giocare con gli amici è il vero punto forte, in quanto tutti e tre gli eroi possono combinare perfettamente le loro ...

La mappa di Parigi è ora disponibile in Overwatch : Dopo un periodo sul PTR, la nuova mappa di conquista di Overwatch, Parigi, è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. I giocatori possono ammirare diversi scorci tipici della città dell'arte e dell'amore. "Combatti attraverso vicoli e giardini prima di affrontare lo scontro finale lungo le sponde della Senna!". Il panorama include:In occasione dell'annuncio è stato pubblicato un nuovo video:Leggi altro...

Il Drago di Dojima è tornato : Yakuza Kiwami è disponibile ora per PC : Preparatevi a mostrare tutto il vostro arsenale di tecniche di combattimento per le strade di Kamurocho, Tokyo, con la pubblicazione del nuovo capitolo di Yakuza per PC, in arrivo su Steam oggi, in una versione completamente ottimizzata. Sia i fan della saga, sia coloro che non si sono mai dilettati con la malavita nipponica possono acquistare Yakuza Kiwami al prezzo di 19,99 € e cominciare a esplorare immediatamente il mondo distorto del ...

Niente di speciale l’aggiornamento di febbraio per Samsung Galaxy S7 : ora disponibile in Italia : Stanno arrivando in queste ore le prime segnalazioni da parte degli utenti che hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento di febbraio a bordo del Samsung Galaxy S7. Come anticipato nella giornata di ieri, quando la patch ha fatto la sua apparizione in giro per il mondo, tocca subito concentrarsi sull'Italia, se pensiamo al fatto che in tanti hanno avuto la possibilità di procedere via OTA con il download del pacchetto ...

Kena 9.99 con chiamate - SMS e 50 Giga ancora disponibile per i clienti Kena Mobile a 9 - 99 euro : Continua ad essere disponibile per i già clienti Kena Mobile l'offerta chiamata Kena 9.99. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come attivarla L'articolo Kena 9.99 con chiamate, SMS e 50 Giga ancora disponibile per i clienti Kena Mobile a 9,99 euro proviene da TuttoAndroid.

L’Active Edge dei Google Pixel 2 e 3 è ora disponibile sulle custom ROM : Active Edge dei Google Pixel è stata resa Open Source e quindi disponibile per l'utilizzo su custom ROM, anche se per ora è limitata ad alcuni dispositivi Pixel e selezionate versioni della ROM Dirty Unicorns. L'articolo L’Active Edge dei Google Pixel 2 e 3 è ora disponibile sulle custom ROM proviene da TuttoAndroid.