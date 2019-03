È morto l’attore e comico siciliano Pino Caruso | aveva 84 anni

Luke Perry è morto : l’attore di Beverly Hills aveva 52 anni : È morto l’attore di Beverly Hills Luke Perry Luke Perry non ce l’ha fatta. L’attore, famoso per il ruolo di Dylan nella serie tv Beverly Hills, è morto all’età di 52 anni. L’interprete – che nel 1995 aveva girato in Italia il film Vacanze di Natale 1995 con Cristiana Capotondi e Massimo Boldi – è […] L'articolo Luke Perry è morto: l’attore di Beverly Hills aveva 52 anni proviene da Gossip e ...

E’ morto Luke Perry l’attore americano aveva 52 anni : Lutto nel cinema mondiale. E’ morto a 52 l’attore americano Luke Perry. A riferirlo è il sito Tmz. La star

E’ morto l’attore Luke Perry - il Dylan di Beverly Hills 90210 : aveva 52 anni : E’ morto l’attore Luke Perry, noto al grande pubblico come Dylan di Bevery Hills 90210. aveva solo 52 anni. L’attore era stato colpito da un ictus qualche giorno fa, le sue condizioni sono risultate subito critiche. l’attore 52enne nell’ultimo periodo è stato impegnato con le riprese della serie Riverdale a Los Angeles. Il malore, precisa Tmz, lo ha colpito nel giorno in cui la Fox ha annunciato il reboot di ‘Beverly Hills, ...

Addio Vinny Vella - è morto l’attore de I Soprano e Casinò : È morto l’attore statunitense Vinny Vella, che ha interpretato spesso in tv e al cinema il ruolo dell’italo-americano in film di gangster. Il decesso è avenuto morto mercoledì 20 febbraio a New York, l’uomo aveva 72 anni ed è morto per un tumore al fegato. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Vinny Vella, la carriera Vella era noto per il ruolo di Artie Piscano nel film “Casinò” (1995) del ...

Giulio Brogi - è morto l’attore de “Il Commissario Montalbano” : la sua ultima apparizione nell’episodio di lunedì : Addio a Giulio Brogi. l’attore aveva 83 anni e si è spento martedì all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, in Veneto. Ad annunciare la sua scomparsa è il quotidiano “L’Arena” di Verona, città dove Brogi era nato il 13 maggio del 1935. Celebre in televisione per “L’Eneide” del 1971, aveva recitato anche nell’ultimo episodio della serie “Il Commissario Montalbano”, “Un diario del ’43“, ...

Un altro lutto per Il Commissario Montalbano - è morto l’attore Giulio Brogi : Si è spento nel tardo pomeriggio di martedì 19 febbraio l’attore Giulio Brogi. Interprete in decine e decine di film, diretto da grandi autori italiani (da Taviani, a Sorrentino nella Grande Bellezza, da Cavani a Olmi e Bellocchio), è stato anche un grande attore di teatro. Aveva 83 anni, era nato a Verona il 13 maggio 1935. Il pubblico lo ha visto la sera del 18 febbraio nel Il Commissario Montalbano nell’episodio Un diario del ...

È morto l’attore Giulio Brogi - aveva 83 anni : Il 19 febbraio è morto l’attore italiano Giulio Brogi, a 83 anni. Era molto noto al pubblico italiano per la sua lunga carriera aveva recitato in decine di film, sceneggiati e fiction televisive: il suo primo film era stato I sovversivi,

morto l’attore Giulio Brogi : divenne famoso come Enea : Lutto nel mondo del cinema italiano. E’ tornato alla casa del Padre Giulio Brogi. Il popolare attore veronese aveva 83

E’ morto l’attore Bruno Ganz : Tra le sue pellicole più famose 'Il Cielo sopra Berlino' e 'Pane e Tulipani'. Magistrale la sua interpretazione di Hitler...

E’ morto a 77 anni l’attore tedesco Bruno Ganz - l’eroe discreto : E' morto in Svizzera, all'età di 77 anni, l'attore tedesco Bruno Ganz. Era figlio di un operaio svizzero e di una mamma italiana. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi primi ingaggi al Junges Theater Göttingen e al Theater am Goetheplatz di Brema. Una carriera intensa. E' stato l'angelo Damiel nel cielo sopra Berlino e Adolf Hitler nel bunker della morte, Tiziano Terzani e il Papa, fino agli ultimi ruoli dove ha ...

E’ morto a 77 anni l’attore tedesco Bruno Ganz - : E' morto, all'età di 77 anni l'attore tedesco Bruno Ganz. Tra le sue più grandi interpretazioni quella del dittatore Adolf Hitler ne "La caduta", 2004. E ancora, diretto da Wim Wenders "L'amico americano" 1977 e "Il cielo sopra Berlino" del 1987 dove fece l'angelo. Ha lavorato con registi come Eric Rohmer, Volker Schloendorff e Werner Herzog. Interprete teatrale con lavori fra l'altro di Goethe e Brecht. Era figlio di un operaio svizzero e di ...

È morto l’attore Bruno Ganz - fu Hitler e il nonno di Heidi : L’attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo all’età di 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Nato a Zurigo il 22 marzo del 1941, figlio di un operaio svizzero e di madre italiana con Bruno Ganz se ne va un grandissimo attore di cinema e teatro, molto amato dal pubblico internazionale e riconosciuto dalla critica di settore. La galleria delle sue interpretazioni è eterogenea come solo quella di un grande interprete ...

È morto l’attore Bruno Ganz - fu “l’angelo” di Wenders : l’attore Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Di origine svizzera, aveva iniziato la sua carriere nel teatro e aveva lavorato con registi come Peter Zadek e Claus Peymann. Passato al grande schermo, era diventato uno dei volti più noti del cinema tedesco. ...

Bruno Ganz è morto. L’attore celebre per l’interpretazione di Adolf Hitler : L’attore Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Figlio di un operaio svizzero e di madre italiana, Ganz era nato a Zurigo nel 1941. In oltre 50 anni di carriera, Ganz ha lavorato per il cinema e la televisione, collaborando con molti registi di fama internazionale. È del 2004 la grandissima prova cinematografica che lo vede vestire i panni del dittatore Adolf Hitler ne “La Caduta” del ...