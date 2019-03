ansa

(Di venerdì 8 marzo 2019) NAPOLI, 8 MAR - "In Europaancora lungo il cammino, ma ogni partita va affrontata come se fosse una finale per arrivare a. Si può fare anche la gara non perfetta, ma bisogna vincere e con ...

MARIGLIANO : Maksimovic: l'Europa League e' lunga ma siamo consapevoli di poter essere protagonisti - news_bologna : E.League lunga ma pensiamo a Baku - Ansa_ER : E.League lunga ma pensiamo a Baku - Emilia-Romagna -