Donatella Milani | Forse farei il GFVip | sicuramente farei L' Isola Dei Famosi

Donatella Milani : «Ad Ora o Mai Più sono stata lesa come insegnante e come donna. Rettore mi ha detto che sono una stron*a ma anche una grande» : Vieni da Me Non c’è due senza tre. Donatella Milani ritorna a Vieni da Me per fare un bilancio, insieme alle sue colleghe Jessica Morlacchi e Barbara Cola, dell’esperienza ad Ora o Mai Più, che sabato ha chiuso i battenti con la vittoria di Paolo Vallesi. sono state le sue parole, non propriamente lusinghiere verso il programma e i maestri, a catalizzare l’attenzione. La cantante giustifica, anzitutto, la frase pronunciata ...

Vieni Da Me - Donatella Milani : "Ora O Mai Più mi ha offesa come donna" : Torna a parlare di Ora O Mai Più Donatella Milani, oggi ospite in studio a Vieni Da Me dove, intervistata da Caterina Balivo, non le ha mandate a dire al programma musicale di Rai 1.Inizialmente un po' trattenuta, "non voglio dire tutto altrimenti sembra sempre che io sia quella polemica e aggressiva", viene poi spronata dalla padrona di casa a parlare una volta per tutte: "Donatella, così però sei tu che ti auto-censuri. Parla, dì tutto, ...

Ora o mai più - Donatella Milani abbandona Rettore e sceglie il brano da cantare : Battute finali di Ora o mai più, il talent show di Rai 1 del sabato sera, la cui seconda stagione chiude i battenti proprio stasera. Se Marcella Bella e Red Canzian hanno ristabilito la pace tra loro, memori degli intrallazzi amorosi che hanno vissuto da giovani, è guerra aperta fino all'ultimo istante fra Donatella Milani e Rettore.In occasione della prima manche, quella in cui tradizionalmente gli artisti in gara si esibiscono con i ...

Donatella Milani affronta i coach. Cutugno : “Sii meno presuntuosa” : Ora o mai più: Donatella Milani chiarisce (o quasi) con i coach, ma non con la Rettore Non si poteva non tornare a parlare degli scontri tra Donatella Milani e i coach di Ora o mai più nell’ultima puntata dello show di Amadeus, in onda stasera. Il caso Milani è stato affrontato dal conduttore e dai vari maestri proprio all’inizio della puntata, in quanto l’artista è stata la prima a doversi esibire. A differenza delle puntate ...

Donatella Milani oggi : madre - canzoni e carriera. Chi è : Donatella Milani oggi: madre, canzoni e carriera. Chi è Chi è Donatella Milani Donatella Milani fa parte dei ‘big’ della musica italiana degli anni ’80. Nel fiore del suo successo, dopo la canzone Io volevo dirti, scompare dal mondo della musica. Successivamente è stata la stessa Donatella a spiegare la ragione:” […] Da Sanremo è cominciato tutto. Appena uscita da lì, su 31 giorni facevo 28 serate. In una di queste, mi va via la voce ...

