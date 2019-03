Debito pubblico | «ecco come si può tagliare»

Debito pubblico bomba a orologeria : cresce di 70mila euro al minuto : Un circolo virtuoso che ha come fine ultimo la crescita strutturata dell'economia. La seconda proposta riguarda invece un'operazione finanziaria, ovvero la ristrutturazione del Debito attraverso l'...

Dottor Jekyll e il prof. Tria. E’ possibile recuperare fiducia senza ridurre il Debito pubblico? : Milano. La visita milanese del ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, è cominciata con il suo primo incontro istituzionale con i vertici di Borsa italiana (foto Imagoeconomica sotto) ed è terminata con un summit con un gruppo di investitori alla Camera di Commercio americana. Ma il c

Istat in grigio : Pil finale 2018 a +0 - 9% - Debito pubblico al record del 132 - 1% - disoccupati stabili - ma giovani al 33% : Dall'Istituto nazionale di statistiche, tre dati macroeconomici che evidenziano le difficoltà del sistema Italia

Istat - crescita rivista al ribasso : nel 2018 Pil al +0 - 9%. Sale il Debito pubblico - mai così alto : Il Pil del 2018 viene rivisto al ribasso dall'Istat: si ferma allo 0,9%, contro l'1% previsto dal governo. Sale, invece, il debito pubblico raggiungendo il 132,1%: non è mai stato così alto. Il rapporto tra deficit e Pil è al 2,1%, in miglioramento rispetto al 2017. Per quanto riguarda l'occupazione, a gennaio si registra un miglioramento dello 0,1%, soprattutto per i dipendenti permanenti.Continua a leggere

L'Istat pubblica i calcoli definitivi del 2018 : rivista al ribasso la crescita del Pil - al rialzo le stime su deficit e il Debito pubblico : L'economia italiana nel 2018 è cresciuta dello 0,9% in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Lo comunica L'Istat che, in base ai dati più approfonditi, ha rivisto al ribasso la stima preliminare di un aumento del Pil pari all'1%. Il nuovo dato è inferiore alle previsioni del governo di fine dicembre, che indicavano per il 2018 una crescita dell'economia dell'1%.Nel 2018 il rapporto tra deficit e Pil si è ...

Deficit Italia - quota 100 - Debito pubblico e reddito di cittadinanza verso nuova bocciatura UE : ... sempre più in bilico e diviso su tante questioni, non solo non ha infatti intrapreso alcuno sforzo contro l'alta spesa pubblica che caratterizza in modo strutturale l'economia Italiana ma ha anche ...

Brasile : Debito pubblico in calo dell'1 - 77 per cento a gennaio 2019 : Lo riferisce il dipartimento del tesoro del ministero dell'Economia in una nota. Il debito è diminuito da 3.877 miliardi di real , 1.034 miliardi di dollari, a 3.808 miliardi di real , 3.015 miliardi ...

Jerome Powell : Debito pubblico su strada insostenibile ma crescita salariale è più forte : Oltre alla politica, Powell nella sua testimonianza semestrale al Congresso, ha anche affrontato diverse altre questioni economiche, in particolare i continui bassi livelli di inflazione, attualmente ...

Rating Italia 2019 : Fitch lo conferma e lancia allert sul Debito pubblico italiano : Il primo e più importante elemento di condizionamento, in negativo, dell'economia del Bel Paese è il debito pubblico Italiano. Gli analisti lo hanno detto chiaramente: Rating e outlook dell'Italia ...

"Per ridurre il Debito pubblico" : in USA petizione per vendere il Montana al Canada - : Negli Stati Uniti è stata lanciata una petizione in cui si chiede di vendere lo Stato del Montana al Canada per ridurre il debito pubblico americano. Lo segnala il The New York Post. Si osserva che il ...

Debito pubblico a 2316 miliardi. Corte dei Conti : pochi spazi per ridurlo : A fine dicembre è arrivato a quasi 2.317 miliardi di euro. L'allarme: il crinale per ridurre il Debito è molto stretto e per evitare sforamenti si rafforza l'esigenza di monitorare l'attuazione delle ...