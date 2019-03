Deal Brexit | cosa significa e conseguenze

Brexit - May : senza Deal "nessuno sa cosa potrà succedere" - : Il 12 marzo la Camera dei Comuni vota sull'accordo. In caso di bocciatura, dice la premier, "potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e ...

Brexit - May : 'Se salta mio Deal potremmo non uscire mai' : "Nessuno sa cosa potrà succedere" se la Camera dei Comuni boccerà di nuovo martedì l'accordo sulla Brexit proposto da Theresa May . Lo ha detto la stessa premier Tory in un discorso in una fabbrica di ...

Germania rischia doppio smacco da dazi e no-Deal Brexit : ... dazi più elevati negli USA e un no deal per la Brexit insieme colpiranno anche il sentiment delle imprese e il morale dei consumatori che potrebbero gettare l'economia in un circolo vizioso, dicono ...

Brexit : no Deal guasterebbe la festa alle banche centrali : ... vicepresidente della Bce , in un'intervista a 'Le Monde', ha detto che una Brexit no deal 'rappresenterebbe un rischio macroeconomico notevole nel momento in cui l'economia europea è già fragile'. ...

Nei pub Wetherspoon è già Brexit - e delle peggiori : il menu è 'no-Deal' : Eccola la Brexit, e se gli europei, "i fanatici dell'Ue" come li definisce Martin, non vogliono concedere accordi, non importa, c'è un mondo fuori dall'isola che non assomiglia a Bruxelles. ...

Brexit - Camera : ok voto rinvio se no Deal : 22.04 La Camera dei Comuni ha approvato con 502 voti a favore e 20 contrari l'emendamento 'F' che obbliga May a chiedere un rinvio limitato dell'uscita dalla Ue rispetto alla data prevista del 29/3 laddove il governo non riesca a strappare entro il 14 la ratifica del Parlamento né sulla sua linea,né sul no deal Bocciato invece un emendamento dei laburisti che proponeva un piano Brexit alternativo. Il risultato ( 240favorevoli e 323 contrari) ...

Brexit - si allontana la prospettiva di un no Deal : LONDRA La Gran Bretagna potrebbe lasciare l'Unione europea il 29 marzo come previsto, l'opzione secondo referendum resta sul tavolo, la prospettiva di un 'no deal' è piu' remota e i diritti dei ...

Governo May pubblica scenario no-Deal Brexit : crollo Pil fino a -9% - boom prezzi beni alimentari : Il Governo di Theresa May ha pubblicato un documento che rivela quelle che sarebbero le conseguenze per l'economia del Regno Unito, nel caso di un no-deal Brexit.

Sanità - Lancet : la Brexit con “no Deal” è lo scenario peggiore : Mentre si avvicina il termine del 29 marzo per l’uscita dall’Ue, il futuro del Regno Unito appare più incerto che mai. I negoziati con l’Unione europea hanno raggiunto un punto morto e, mentre si prospetta un ‘no deal‘, si torna a parlare di un nuovo referendum. Ma se l’uscita dall’Ue senza accordo “sembra una realtà sempre più tangibile“, questo sarebbe lo scenario peggiore per la Sanità ...

May apre a un rinvio della Brexit. «Unica alternativa al no Deal» : Il primo ministro britannico apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (il 29 marzo 2019). I parlamentari britannici voteranno il 12 marzo sul suo patto, il 13 marzo sull’ipotesi di una rottura no-deal e il 14 marzo sul via libera a un’estensione dell’articolo 50...

Brexit - “Theresa May pronta a rinviare la scadenza dell’uscita dall’Ue” : pressioni del governo per evitare il “no Deal” : Il governo britannico sta facendo pressioni sulla premier Theresa May affinché allontani ogni ipotesi di uscita della Gran Bretagna senza accordo con l’Unione Europea e apra invece all’eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale della Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo, se la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminister il 12 marzo. Tre sottosegretari (Margot James, Richard Harrington e Claire Perry) hanno ...

Brexit - Deal ancora lontano ma la sterlina avanza : La settimana della sterlina si è chiusa con il segno più. Il pound infatti si è apprezzato in modo deciso tanto contro l'euro che contro il dollaro, nonostante dal fronte Brexit non siano giunte notizie ottimistiche.La Brexit e la sterlinaLa sterlina è sembrata non risentire affatto degli sviluppi politici sulla questione Brexit. Ciò malgrado la mezzanotte del 29 marzo, il momento del divorzio, si avvicina a grandi passi senza che le acque si ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no Deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

Brexit - Corbyn a May : "Negozi un'unione doganale con l'Ue - rischiamo il No Deal"" : ... non puntiamo su un'uscita senza accordo', per i danni che potrebbe fare 'all'industria manifatturiera, al settore alimentare' e ad altri settori dell'economia. 'Abbiamo presentato quello che ...