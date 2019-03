Daspo di un anno a quattro tifosi

infovercelli24

(Di venerdì 8 marzo 2019) Fumogeni al Piola:di unpisani per i problemi causati nel corso dell'incontro di calcio Gozzano - Pisa dello scorso 22 ottobre. Al termine di un'indagine svolta dalla Digos, ...

PerugiaToday : Minacce all'arbitro e insulti agli avversari, un anno lontano dai campi per allenatore dei portieri - quot_umbria : Allontanato per un anno dai campi di gioco per minacce alla terna arbitrale - kobain2018 : @Maestroldman @BausciaCafe @tantononcambio Ecco, a queste persone andrebbe tolta la cittadinanza e dato un daspo pe… -