Crew Dragon rientrata a Terra : Con un tuffo nell'oceano Atlantico, si è conclusa come da programma la missione di prova Demo-1 di Crew Dragon, la capsula della SpaceX progettata per restituire agli Stati Uniti la capacità di ...

Musk esulta - la Crew Dragon è rientrata a Terra : Al largo della Florida con a bordo solo un manichino. A luglio è previsto il primo volo con due astronauti della Space X, la società di Elon Musk

Grande successo per la capsula Crew Dragon SpaceX : splashdown al largo della Florda : La capsula Crew Dragon SpaceX, costruita per la NASA, è rientrata con ammaraggio al largo della Florida, dopo essere stata attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale per 5 giorni. successo dunque anche per la fase finale, la più pericolosa, di questa missione di test. SpaceX è riuscita a dimostrare che il primo veicolo spaziale Usa dopo lo Shuttle (in servizio dal 1981 al 2011 ma con due gravi incidenti costati la vita a 14 astronauti) è ...

Missione compiuta per Crew Dragon - è rientrata a Terra : Con un tuffo nell'oceano Atlantico, si è conclusa come da programma la Missione di prova Demo-1 di Crew Dragon, la capsula della SpaceX progettata per restituire agli Stati Uniti la capacità di ...

La capsula Crew Dragon pronta a rientrare a Terra : Rientra a Terra Crew Dragon , la capsula della SpaceX destinata a portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, Iss, restituendo agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello ...

Usa - missione compiuta per Crew Dragon : 15.03 Con un tuffo nell'Oceano Atlantico, si conclude come da programma la missione di prova Demo-1 di Crew Dragon, la capsula della Spacex progettata per ridare agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio a 8 anni dall' uscita di scena dello Space Shuttle. Il successo del viaggio di rientro con il manichino Ripley, iniziato oltre sei ore fa con lo sgancio automatico dalla stazione spaziale internazionale (Iss) e proseguito ...

La capsula spaziale Crew Dragon di SpaceX è regolarmente tornata sulla Terra - con un ammaraggio : Alle 14:45 (ora italiana) di venerdì 8 marzo, la capsula spaziale Crew Dragon di SpaceX ha fatto regolarmente rientro sulla Terra, finendo nelle acque dell’oceano Atlantico. La capsula ha quindi terminato la sua prima missione dimostrativa, richiesta dalla NASA in

La capsula Crew Dragon pronta a rientrare a Terra - DIRETTA FINO ALLE 14 - 45 : Rientra a Terra Crew Dragon , la capsula della SpaceX destinata a portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, Iss, restituendo agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello ...

Spazio : oggi il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX - splashdown nell’oceano : E’ in programma oggi, 8 marzo, il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX: si sgancerà dalla Stazione Spaziale alle 08:31 e cinque ore dopo lascerà l’orbita terrestre per rientrare in atmosfera, testando pesantemente il suo scudo termico. Lo splashdown è atteso al largo della Florida alle 14:45. “Direi che il rientro ipersonico è probabilmente la mia più grande preoccupazione“, aveva dichiarato la settimana scorsa Elon ...

“L’alba di una nuova era nel volo spaziale umano” : ecco Crew Dragon di SpaceX mentre si avvicina alla ISS : “L’alba di una nuova era nel volo spaziale umano“: l’astronauta Anne McClain ha commentato così l’immagine che ritrae Crew Dragon di SpaceX mentre si avvicina alla Stazione spaziale Internazionale. La foto è stata scattata il 3 marzo all’alba: il lancio è avvenuto il 2 marzo, mentre il distacco e lo splashdown sono in programma l’8 marzo. Lanciata la Crew Dragon SpaceX: successo per il volo di prova, a bordo della ...

La capsula di SpaceX's Crew Dragon è stata testata nel vuoto, spinta in una camera acustica e sottoposta a simulazioni al computer. Ma c'è solo un modo per sapere con certezza come funzionerà un veicolo spaziale: legalo a un razzo

Stazione Spaziale : la capsula Crew Dragon SpaceX agganciata alla ISS fino all’8 marzo : SpaceX ce l’ha fatta. Per la prima volta una capsula privata progettata per il trasporto di astronauti ha agganciato la Stazione Spaziale. Il docking della Crew Dragon con la Iss è avvenuto il 3 marzo alle 11:50, ora italiana. La manovra di rendez-vous – ricorda Global Science – è stata del tutto automatica e non ha avuto bisogno del braccio robotico che solitamente cattura le altre navette cargo. Ora la capsula resterà agganciata ...

Crew Dragon - il taxi spaziale di SpaceX ha portato il manichino Ripley sulla Iss : (foto: SpaceX/ Elon Musk. Ripley) SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha raggiunto un altro traguardo. La capsula Crew Dragon, il veicolo destinato al trasporto di persone nello Spazio, si è agganciata con successo alla Stazione spaziale internazionale.Ad annunciare il raggiungimento di questo traguardo è la stessa Iss in un tweet. E la Crew Dragon ha portato con successo nello Spazio un passeggero, ovvero il manichino Ripley, dal nome ...

Spazio - la SpaceX Crew Dragon attraccata alla Stazione spaziale : Milano, 4 mar., askanews, - Benvenuti nella nuova era dell'esplorazione spaziale.L'astronauta americana della Nasa, Anne McLain dà il benvenuto sulla Stazione spaziale internazionale alla Crew Dragon, ...