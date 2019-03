Cosenza | incidente stradale nei pressi di San Donato di Ninea | muore 16enne

Cosenza : due giovani a bordo di una moto feriti gravemente in un incidente stradale : Un grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di due giovanissimi ragazzi di 18 e 19 anni. I giovani si trovavano a bordo di una moto quando si sono andati a scontrare contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico e sono stati trasportati in ospedale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto. ...

Maltempo a Cosenza - il vento sradica un albero che colpisce un passante : il momento dell’incidente : Il Maltempo che ha colpito il Centro e il Sud Italia ha rischiato di provocare seri danni a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove un uomo è stato colpito da un albero sradicato dal vento. Nel video, il momento dell’incidente ripreso dalla telecamera di videosorveglianza di una tabaccheria in viale del Lavoro. Video Facebook L'articolo Maltempo a Cosenza, il vento sradica un albero che colpisce un passante: il momento ...