Cosa fare a Milano nel weekend del 8-10 marzo

Cosa fare per la Festa della Donna? A Catania c’è Mammucari : Festa della donna: a Catania attesa per lo show teatrale di Teo Mammucari, stasera al Teatro Ambasciatori Dopo quasi quindici

Carnevale Ambrosiano. Cosa fare a Milano : Ore 14.00 Cortile di Palazzo Marino La Compagnia del Carnevale Lebrighe Roger di Viareggio organizza laboratori, balli in maschera, spettacoli di magia e di clownerie per i più piccoli. Non mancherà ...

Vita da strega - che Cosa farebbero le donne oggi con una bacchetta magica : cosa faresti se avessi in mano un bacchetta magica? L’ha chiesto a tantissime donne Paramount Channel – con collaborazione con Viacom, in occasione della messa in onda di Vita da strega. La celebre serie tv tornerà sul canale di intrattenimento dal lunedì al venerdì alle 20.10 pronta a fare sognare milioni di donne che sognano di possedere dei poteri magici. Sì, ma per fare cosa? Le intervistate – circa mille fra i 18 e i 54 ...

Reddito di cittadinanza - il marocchino leghista in coda per il sussidio : Cosa vuol fare con i soldi : In prima fila per chiedere il Reddito di cittadinanza a Milano c'era Mustapha Aarboubi, marocchino con cittadinanza italiane e in qualche modo, come si definisce lui, un po' "leghista". Il suo volto è diventato una sorta di simbolo del Reddito di cittadinanza, con tutte le sue contraddizioni. In Ita

Più privacy e nuovi servizi su Facebook : ecco Cosa vuole fare Zuckerberg : Mark Zuckerberg lancia la svolta ' privacy ' per Facebook , annunciando che riorienterà le app della società verso il criptaggio e la privacy. Una mossa che spostera' l'attenzione di Facebook da un ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - Cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Ora o mai più - Amadeus rientra subito in tv : il regalino dai piani alti della Rai - Cosa lo mandano a fare : Sull'onda del successo del suo Ora o mai più su Raiuno, Amadeus ha l'occasione di tornare subito in tv con la partecipazione allo Speciale soliti ignoti. Sarà un grande rientro, secondo Italia oggi, anche per ripagare il conduttore dalla sconfitta negli ascolti contro Maria De Filippi. Leggi anche:

Festa della donna : Cosa fare a Firenze? Ecco la nostra guida : In programma incontri, musica e spettacoli mettendo al centro tre storie al femminile. Tre nomi d'eccezione: Laura Margheri, giovane eccellenza italiana della robotica con riconoscimento mondiale, ...

Settimana Mondiale del Cervello - conosci il neurologo. Ecco Cosa fare per tutelarlo al meglio : Tra le demenze, la forma più comune è l'Alzheimer con cui sono chiamati a convivere 40 milioni di persone nel mondo. Sono circa 6 milioni, invece, le persone che ogni anno muoiono a causa di un Ictus ...

NBA – Steph Curry elogia i Celtics : “squadra affamata e di talento - sappiamo Cosa sono in grado di fare ai Playoff” : Stephen Curry spende belle parole per i Boston Celtics dopo la sfida della notte: la stella degli Warrior conoscio delle potenzialità di Irving e compagni durante i Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 39-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad inizio regular season ...

Ciclismo - Nibali senza mezze misure : “il movimento italiano sta soffrendo - so Cosa fare per cambiare” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato della stagione che sta per cominciare, indicando anche i favoriti per le grandi corse a tappe Una nuova stagione è cominciata, Vincenzo Nibali ha dato inizio con l’UAE Tour al suo quindicesimo anno da professionista, mantenendo la voglia e la determinazione di un tempo. Massimo Paolone/LaPresse Il Ciclismo è cambiato molto in tutto questo tempo, lo Squalo se ne è accorto e non ha paura nel ...

Visita fiscale Inps : orario reperibilità scaduto - Cosa si può fare : Visita fiscale Inps: orario reperibilità scaduto, cosa si può fare Scadenza orario reperibilità, quali diritti si hanno La Visita fiscale Inps è uno degli argomenti di più frequente ricerca da parte dei lavoratori, i quali vogliono sapere come funziona nel dettaglio. Oltre alle informazioni su come comportarsi il sabato e la domenica, una domanda che spesso ci si pone riguarda l’orario di reperibilità, differente, lo ricordiamo, per ...

Pagamento in contanti : limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? : Pagamento in contanti: limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? Chi deve accettare il Pagamento in contanti Alcuni uffici pubblici sembrano rifiutare il Pagamento in contanti, creando diversi disagi tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane. In un articolo a cura di Giuseppe D’Orta e pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) si informa di diverse segnalazioni giunte riguardo ...

Pd - la missione impossibile di Zanda con i soldi dem : "È l'ultima Cosa che volevo fare" : La prima nomina di Nicola Zingaretti da segretario del Partito democratico è caduta sul senatore Nicola Zanda, scelto come tesoriere del partito in sostituzione del renziano di ferro Francesco Bonifazi. La situazione delle casse dem è a dir poco disastrosa, Zanda sembra già sull'orlo di una crisi di